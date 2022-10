Renato Copparoni, il primo portiere italiano che parò un rigore a Maradona

È il 2 marzo del 1986. Allo Stadio San Paolo si gioca la sfida della 23ª giornata di Serie A fra il Napoli di Ottavio Bianchi e il Torino di Gigi Radice. I granata vanno in vantaggio con Mariani, ma vengono rimontati da un'autorete di Giacomo Ferri e dai goal di Caffarelli e Bagni. Diego Armando Maradona, reduce da una doppietta al Verona, vuole ritrovare un goal che al San Paolo gli manca da 3 mesi.

Va più volte al tiro, ma trova sempre i guantoni di Renato Copparoni, diventato titolare per un infortunio occorso a Martina, a dirgli di no. L'occasione per interrompere il digiuno casalingo si presenta tuttavia per il Pibe de Oro al minuto 78. Fallo di Zaccarelli su Bagni in area di rigore e l'arbitro Magni di Bergamo comanda l'esecuzione dal dischetto. Tutto il pubblico partenopeo è pronto a festeggiare il goal del numero 10, che fino a quel momento aveva segnato 8 rigori su 8 calciati da quando era in Italia. Sono attimi di grande tensione e l'epilogo è decisamente inaspettato.

"Due settimane prima avevo visto in televisione 'La Domenica Sportiva' e il rigore che Maradona batté contro l'Inter. - ha raccontato Copparoni, in esclusiva ai microfoni di Goal, nel gennaio del 2021 - Zenga, il portiere dei nerazzurri, si buttò un attimo prima, e allora Diego la mise nell'angolo opposto. In quel momento decisi: 'Se ci capitasse di avere un calcio di rigore contro il Napoli io sto fermo e non gli do nessuna indicazione'. Così è stato. Si è trattato più di un lavoro mentale che tecnico. La parata non è stata difficile dal punto di vista tecnico. Mise la palla sulla mia destra, neanche tanto angolata. Lui ti guardava e la piazzava. I tifosi gridavano: 'Diego, Diego'. Mi tremavano le gambe, ma non gli diedi vantaggi. Feci solo un passo in avanti e riuscì a respingere il suo tiro. Nonostante il 3-1 per il Napoli, Maradona non era riuscito a farmi goal. La soddisfazione più grande è stata ammutolire gli 80 mila spettatori del San Paolo per almeno 10 secondi".

Una prodezza che lo avrebbe consegnato alla storia come il primo portiere italiano a neutralizzare un rigore del fenomeno argentino.

Il giorno seguente fioccano i 7 in pagella per il portiere del Torino, che al San Paolo ha vissuto il momento più importante di una carriera nella quale ha difeso anche la porta di Cagliari e Verona. Mentre Maradona, nonostante un assist di rabona, deve accontentarsi 'solo' di un 6,5.

Copparoni nasce a San Gavino Monreale, in provincia di Cagliari, il 27 ottobre 1952 e inizia a giocare a calcio da giovanissimo, dimostrando da subito importanti qualità nel ruolo di portiere.

"Fu un inizio anche fortunato. - ha rivelato Copparoni - Infatti dopo il torneo di Sanremo, ad agosto, rientrai in Sardegna perché dovevo sostenere gli esami di riparazione alle Scuole magistrali del mio paese. Mentre sostenevo gli esami mi arrivò un telegramma del Cagliari Calcio, che mi convocava per le partite di Coppa Italia contro Palermo e Catania. Reginato, che era il secondo di Albertosi, era infortunato, e Tampucci, che sarebbe diventato il terzo portiere, non aveva ancora firmato il suo contratto. Così chiamarono me, che ero il portiere della Primavera, e nel giro di soli due mesi mi ritrovai catapultato dalla Seconda categoria alla Prima squadra. Fu un'emozione meravigliosa".

"All'età di 15 anni già giocavo in Seconda Categoria con la Monreale, la squadra di San Gavino, il mio paese natale. - ha raccontato - Un giorno a Sarroch mi vide Mario Tiddia, e così mi fece chiamare dal Cagliari per fare un provino. Lo feci davanti alla Prima squadra, sotto gli occhi di Manlio Scopigno. Era il 1969. Andò bene e il Cagliari mi acquistò, così nel 1969/70 iniziò la mia avventura in rossoblù".

Per l'esordio in Serie A bisogna però aspettare qualche anno, esattamente il 13 maggio del 1973, quando sulla panchina dei sardi approda Gigi Radice.

"Nel 1974/75 diventai titolare nel Cagliari. Albertosi infatti era stato ceduto al Milan in cambio di Vecchi e di Bianchi. Chiappella mi diede fiducia, poi mi feci male a Napoli, dove mi scontrai con Clerici e dovetti star fuori qualche settimana e al mio posto giocò Vecchi. Quando arrivò Radice, poiché i risultati non andavano molto bene, tolse i giovani e puntò sulla vecchia guardia. Vecchi giocò bene e concluse lui la stagione".

"Nel 1972/73 Radice venne ad osservare i giovani del Cagliari in una partita ad Iglesias. Giocai bene e decise di portarmi in Prima squadra definitivamente, come secondo di Albertosi, mentre Reginato, che ormai aveva una certa età, relegato a terzo portiere. Inizialmente non fu semplice. Albertosi era per me un modello, un'icona, fin dai tempi in cui giocava con la Fiorentina. Ma anche Reginato fu importante per la mia crescita. Cercavo di carpire loro tutti i segreti. Se penso che entravo negli spogliatoi accanto a quei campioni, ancora oggi mi viene la pelle d'oca".

La sorte mise a quel punto Copparoni davanti a un bivio: restare in rossoblù o trasferirsi in 'continente'.

"L'anno seguente Radice mi voleva con lui al Torino. Arrica però non volle vendermi perché ero un giovane promettente. Purtroppo, per così dire, visto che quell'anno il Torino vinse lo Scudetto mentre noi retrocedemmo in Serie B al termine di una stagione un po' sfortunata. All'ultima di andata avevamo perso Riva, che si fece male e poi non rientrò più... Noi eravamo una squadra giovane senza il grande leader di personalità, chiaramente pagammo dazio, ci lasciammo andare e finì male...".

"In Serie B, nel 1976/77, sfiorammo subito la promozione, che mancammo per colpa di un'arancia che cambiò il risultato del campo contro il Lecce. Andammo agli spareggi e non riuscimmo a salire. Io peraltro disputavo i Mondiali Militari, e siccome Corti, con cui mi alternai in quella stagione, si fece male, dovetti rientrare in tutta fretta facendo un viaggio disastrato e molto pesante. Arrivai in albergo a Rapallo il giorno prima della partita alle 3 del mattino. Giocavamo a Genova, all'Atalanta e al Pescara bastava il pareggio e furono loro ad essere promosse".

"Il 1977/78 fu un anno strano e particolare. Con Toneatto in panchina partii titolare ed eravamo terzi in classifica. Poi, non so perché, mi tolse, e la squadra iniziò a perdere partite consecutivamente, fino a scivolare al quartultimo posto. Toneatto fu a quel punto esonerato, ripresi il posto dopo due giornate e iniziammo nuovamente a vincere. Purtroppo non vincemmo una gara in casa col Catanzaro, che avrebbe potuto portarci in zona promozione. E alla fine rimanemmo in Serie B".