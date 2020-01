Chi è Reinier, il nuovo Kakà destinato all'approdo al Real Madrid

Dopo un solo anno con la prima squadra del Flamengo, il 17enne Reinier è già in procinto di andare al Real. Il suo idolo? Zidane.

Nella storia recente il Flamengo ha esportato un numero impressionante di talenti brasiliani nei migliori top team europei. Vinicius Junior e Lucas Paquetà, ad esempio, giocano nel e nel e rimangono nel giro della Nazionale di Tite.

L'ultimo prodotto del florido vivaio del club porta con sè aspettative ancora maggiori rispetto ai suoi predecessori. Reinier Jesus è già stato nominato miglior giocatore nella sua fascia d'età dagli scout di tutto il mondo: il 17enne è stato piazzato al primo posto da chiunque abbia avuto la fortuna di vederlo giocare. E il Real Madrid, anticipando la concorrenza, se lo sta già assicurando.

Originiariamente centrocampista difensivo, Reinier si è trasformato senza problemi in un numero 10 di grande livello. Dopo essersi allenato con Botafogo, Vasco da Gama e Fluminense nei suoi primi anni, si è ora stabilito al Flamengo, che ha subito riconosciuto il suo talento inserendo nel contratto una clausola di rescissione da 70 milioni di euro.

Più alto dei normali centrocampisti offensivi, le sua abilità nel dribblare i difensori e nel realizzare splendidi passaggi per i compagni lo hanno accostato all'ex Pallone d'Oro Kakà: una forte predisposizione all'ultimo passaggio e alla conclusione in porta hanno portato tutti a pensare che un giorno potesse emulare le prestazioni dell'ex stella del Real Madrid.

Ma curiosamente Reinier guarda ad un'altra icona calcistica della storia del Real come modello.

“Sono fortemente ispirato da Zinedine Zidane. Ho visto molti video su internet delle sue giocate, cerco sempre di imitarle".

Dopo aver messo gli occhi su Vinicius e sulla star del Santos Rodrygo negli ultimi due anni, il Real Madrid, come detto, pare aver messo le mani anche su di lui. Crescere sotto la guida dello stesso Zidane sarebbe probabilmente un sogno per Reinier, che negli scorsi mesi aveva scambiato diversi messaggi sul Milan con Paquetà per capire cosa avrebbe potuto attenderlo dopo un eventuale trasferimento in Europa.

"Sono grato di poter fare il mio lavoro e di essere un esempio per i giocatori più giovani", ha detto Paquetà dopo aver visto Reinier sciorinare una grande prestazione con l'Under 17 del . "Spero che continui a giocare il suo calcio nel migliore modo possibile".

Dopo aver vinto titoli durante la sua carriera nelle giovanili, Reinier ha avuto un grande impatto anche nella prima squadra del Flamengo: in campionato ha messo a segno 6 reti e ha pure esordito in Copa Libertadores.

Reinier non è stato in grado di allenarsi per alcune settimane dopo il tragico incendio al campo di allenamento dell'accademia Ninho do Urubu, che ha causato la morte di 10 ragazzi del club lo scorso febbraio. Ma i riflettori, per lui, sono arrivati lo stesso.

“A 17 anni non puoi mai essere pronto", dice Phelipe Leal, allenatore della formazione Under 17 del Flamengo. “Bisogna giocare nelle giovanili di un club, si deve passare attraverso un processo di maturazione e Reinier è come qualsiasi altro talento". "Penso che dobbiamo stare molto attenti ad alcuni dettagli, così lui puo concentrarsi nel modo giusto e continuare a mostrare il suo potenziale".

Un potenziale ben chiaro a tutti durante il Campionato Sudamericano Under 17 andato in scena nel 2019 in Perù, dove Reinier ha segnato quattro goal in tre partite nonostante giocasse in una squadra in netta difficoltà. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di club come , Milan e , che però nulla hanno potuto contro il Real Madrid nella corsa alla firma del giovane talento.