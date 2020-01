Reinier al Real Madrid, è ufficiale: 35 milioni al Flamengo

Il 18enne brasiliano si unirà al Castilla, in attesa di avere un'opportunità in prima squadra: contratto fino al 2026 per Reinier.

Manaca solo l'ufficialità, arrivata oggi. Reinier Jesus è un nuovo giocatore del , ennesimo talentino brasiliano su cui i Blancos puntano tantissimo per le prossime stagioni. Dopo Vinicius, Zidane potrebbe puntare su di lui nel corso del 2020.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

L'accordo tra il Flamengo e il Real era stato trovato da tempo, ben prima del compimento dei 18 anni del ragazzo: ora, maggiorenne, può finalmente dirsi un giocatore del Madrid ed approdare in per provare a seguire le orme dei grandi sudamericani che hanno vestito la gloriosa casacca blanca.

Trentacinque milioni al Flamengo, una cifra che potrebbe risultare decisamente bassa se Reinier dovesse mettere in mostra le stupende prestazioni del 2019, utili tra l'altro a contribuire alla Copa Libertadores e al campionato brasiliano vinto dalla squadra di Jorge Jesus.

Contratto fino al 2016 per Reinier, attualmente impegnato nel torneo pre-Olimpiadi con il . Conclusa la competizione sbarcherà a Madrid per unirsi inizialmente con il Real Castilla, ovvero la seconda squadra, in attesa di avere un'opportunità sotto Zidane.

Lo stesso percorso ha gi visto protagonisti sia Vinicius che Rodrygo, entrambi prima nel Castilla ed ora in prima squadra. Se Vinicius ha già dimostrato di poter essere decisivo in ogni competizione in passato, il secondo, di un anno più giovane (classe 2001) sta avendo maggiori attestati di stima in questa annata.

Ora il terzo brasiliano del futuro, Reinier. Principalmente trequartista alla Kakà, ma anche seconda punta o ala in caso di necessità, ha segnato sei reti in quattordici presenze nell'ultimo campionato brasiliano vinto. Ora il grande salto, per provare a crescere e diventare un campione nel Vecchio Continente.