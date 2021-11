Regola dei cinque cambi: gli slot per le sostituzioni

Non solo il mondo in generale, ma ovviamente anche quello del calcio. La pandemia di coronavirus ha sconvolto tutto, portando a nuovi accorgimenti, miglioramenti, necessità. Riguardo al pallone, oltre alle disposizioni per contenere il covid, anche l'aumento delle sostituzioni.

Visti i tanti indisponibili, le sfide, inizialmente estive post sospensione dei campionati (e la conseguente calura) e un calendario sempre più serrato, a livello internazionale si è infatti deciso di abbandonare le tre sostituzioni e portare le stesse a cinque, così da poter dare più respiro ai giocatori e alle rose dei club impegnati praticamente ogni tre giorni.

QUANDO SI POSSONO FARE LE CINQUE SOSTITUZIONI?

I cinque cambi sono possibili in tre slot diversi durante la gara: non è dunque possibile fare cinque cambi in cinque finestre diverse, cioè in cinque momenti diversi. L'intervallo non è compreso tra i tre slot, quindi è di fatto la quarta opzione

Ogni squadra può effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco;

In caso caso di svolgimento di tempi supplementari, se previsti dal regolamento della competizione, è prevista l’effettuazione di una ulteriore sostituzione per ogni squadra (oltre a quelle eventualmente non utilizzate nei tempi regolamentari), usufruendo di una ulteriore interruzione della gara durante i tempi supplementari, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare, e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Laddove le due squadre effettuano una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

CINQUE SOSTITUZIONI FINO A QUANDO?

I cinque cambi sono stati inseriti per ovviare alle troppe gare e ai diversi casi di coronavirus che limitano le rose delle squadre mondiali. Fino al 31 dicembre 2022, dunque per tutto il campionato 2021/2022 e l'inizio del 2022/2023, si utilizzeranno le cinque sostituzioni. Poi si vedrà, ma la direzione è quella di continuare con questi termini.