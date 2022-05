Salernitana-Venezia, nessuna irregolarità nei cambi: la spiegazione

Nessun mistero dopo Salernitana-Venezia. La gara vinta per 2-1 dai campani, essenziale in chiave salvezza, non porta con sè alcun dubbio o possibilità di sconfitte a tavolino per i cambi effettuati da Nicola durante la gara. Una questione rimbalzata dopo il triplice fischio finale.

Nel mirino, come detto, ci sono le sostituzioni operate nello scontro diretto che ha portato la Salernitana a superare il Cagliari in vista degli ultimi tre incontri di campionato. Un risultato che può cambiare la corsa salvezza 2021/2022, dunque estremamente delicato.

SALERNITANA-VENEZIA: I CAMBI DI NICOLA

Nessuna irregolarità da parte del tecnico della Salernitana, che ha effettuato sì cinque cambi, ma negli slot disponibili. I tre slot sono arrivati nella ripresa, in quelli previsti dal regolamento introdotto nell'ultimo biennio dopo l'allargamento dalle tre alle cinque sostituzioni.

Tre in una sola sessione, uno dieci minuti dopo e infine l'ultimo all'84' quando Perotti ha rilevato Djuric.

LA SOSTITUZIONE DI BELEC

Il dubbio è arrivato relativamente al cambio di Sepe, che dai tabellini sembrerebbe stato effettuato in una quarta finestra, dunque oltre il regolamento. In realtà il portiere della Salernitana, infortunato, è stato sostituito insieme a due compagni Bonazzoli e Coulibaly, lasciando il campo effettivamente però dopo i cambi del Venezia arrivati negli stessi minuti.

62' - Fuori Sepe, Bonazzoli e Coulibaly per Belec, Verdi e Kastanos per

74' - Fuori Zortea per Ruggeri

84' - Fuori Djuric per Perotti

CINQUE CAMBI NEL VENEZIA

Dubbi spazzati via anche per il Venezia. I lagunari hanno effettuato cinque cambi in quattro slot, ma uno di questi è arrivato all'intervallo: da regolamento quest'ultimo non conta. Si può fare una sostituzione prima della ripresa del gioco: 3+1.