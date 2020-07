Reggiana, il capitano Spanò lascia il calcio a 26 anni per continuare a studiare

Alessandro Spanò si era laureato qualche giorno dopo la promozione della Reggiana in Serie B, oggi l'annuncio a sorpresa: "Devo seguire il cuore".

La promozione, la festa e l'addio a soli 26 anni. Tutto in poche settimane. Alessandro Spanò, capitano della Reggiana appena tornata in Serie B dopo 21 anni di assenza, oggi ha comunicato il suo ritiro dal calcio giocato.

Spanò si era laureato in Economia e Management proprio pochi a giorni dalla festa promozione con ottimi risultati, tanto da ottenere una borsa di studio in una business school internazionale. Un'occasione d'oro a cui il capitano della Reggiana non vuole rinunciare.

"Il mio destino si è intrecciato con quello di questa città, mi ha chiesto di fare un viaggio fianco a fianco e accompagnarla in vetta, dove merita. Ce l'abbiamo fatta insieme. Quella finale, come nemmeno nelle migliori sceneggiature, è stata la mia ultima partita. Il mio destino è compiuto. Ma ora è arrivato il momento di seguire il cuore: ci sono altre parti di me che sgomitano; è arrivato il momento di prendere un'altra strada che mi porterà lontano dal calcio".

Il futuro sarà probabilmente nell'azienda di famiglia. Spanò era arrivato a Reggio Emilia nel 2014 mettendo insieme 176 presenze e 15 goal, uno pesantissimo nella semifinale playoff contro il Novara.

Spanò ha salutato definitivamente il mondo del calcio con commovente video su Instagram, mentre anche la Reggiana ha reso onore al capitano della storica promozione: