Recuperi Serie A: giornata, partite, date

Alla ripresa saranno quattro le partite da recuperare, tutte del 25° turno: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma.

Solo fino a poche settimane fa la possibilità che il campionato di potesse riprendere sembrava abbastanza remota, oggi invece la strada sembra essersi fatta più in discesa.

Al netto di una situazione in continua evoluzione, la sensazione è quella che il torneo verrà portato alla sua naturale conclusione, questo seppur con tutte le difficoltà del caso.

Il lungo stop imposto dal Coronavirus, costringerà le squadre ad un vero e proprio tour de force, ma intanto si intravede uno spiraglio e, in attesa dell’importantissimo confronto che vedrà protagonisti i vertici di Lega e FIGC e il Governo, ci sono già delle date possibili per il ritorno in campo. A comunicarle è stato il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

"Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno. Il 28 maggio ho convocato il mondo del calcio per valutare insieme la data della possibile ripartenza e poter decidere insieme se e quando possa riprendere il campionato".

Tra le cose da stabilire c’è anche come ripartire. Tecnicamente infatti, la Serie A ha già disputato il suo 26° turno e si dovrà quindi riprendere dalla 27esima giornata, ma non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. Sono ben otto infatti al momento le compagini che hanno disputato una gara in meno, il che vuol dire che le gare da recuperare sono quattro (tutte del 25° turno).

Tra le ipotesi che hanno preso vigore negli ultimi giorni, c’è proprio quella di ripartire dai quattro recuperi, per poi consentire a tutti di affrontare il rush finale nelle stesse condizioni, ma ogni decisione ufficiale sulla calendarizzazione delle sfide è stata rinviata a dopo il confronto con il governo.

ATALANTA-SASSUOLO

Quella che dovrà vedere protagoniste e , è una delle gare da recuperare. Inizialmente si sarebbe dovuta disputare alla Gewiss Arena lo scorso 23 febbraio, ma a seguito delle decisioni allora assunte dal Governo in merito alle manifestazioni sportive in programma in Lombardia e Veneto, ovvero le due Regioni inizialmente più colpite dall’emergenza Coronavirus, si rese inevitabile il rinvio a data da destinarsi.

Qualora si dovesse effettivamente ripartire dalle partite da recuperare, Atalanta e Sassuolo potrebbero teoricamente affrontarsi il prossimo 13 giugno.

Gli orobici si presenteranno all’appuntamento forti dei 48 punti già messi in classifica. L’obiettivo sarebbe quindi quello di rispondere alla (che nella sua ultima uscita data 1 marzo si è imposta sul campo del ) e di ottenere quel risultato che le consentirebbe di restare in scia all’ .

Per il Sassuolo sono invece 32 i punti in classifica. Vincere vorrebbe dire allontanarsi forse definitivamente dalle zone calde e avvicinarsi a quelle che valgono una qualificazione europea.

VERONA-CAGLIARI

Anche -Cagliari rientra tra le partite della venticinquesima giornata di Serie A ancora da giocare. Si sarebbe dovuta disputare nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, ma la Lega Serie A dispose il rinvio a data da destinarsi in merito alla decisione del Governo sugli eventi sportivi in programma quel giorno nelle Regioni di Lombardia e Veneto.

Gli uomini di Juric non scendono in campo dallo scorso 8 marzo, da quando cioè vennero sconfitti per 2-1 dalla nel 26° turno. Per loro i punti in classifica sono 35, il che vuol dire -4 ma con una partita in meno, rispetto al che attualmente occupa la sesta posizione in piena zona Europa.

Il Cagliari invece non scende in campo dall’1 marzo, da quando perse 4-3 in casa contro la Roma. I sardi, che prima della sosta stavano affrontando un periodo estremamente complicato, dopo quel ko hanno deciso di esonerare Rolando Maran e di affidare la panchina a Walter Zenga. Quest’ultimo, di fatto, non ha avuto ancora modo di esordire ufficialmente alla guida dei rossoblù.

INTER-SAMPDORIA

Inter-Sampdoria si sarebbe dovuta inizialmente giocare al ‘Giuseppe Meazza’ domenica 23 febbraio. Anche in questo caso, a rendere necessario il rinvio furono le decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma in Lombardia e Veneto.

L’Inter, prima dello stop, ha inanellato due sconfitte consecutive che hanno reso estremamente complicato il discorso Scudetto. I nerazzurri sono infatti caduti nei due scontri diretti contro (2-1 all’Olimpico lo scorso 16 febbraio) e (2-0 allo Stadium lo scorso 8 marzo, il giorno dell’ultima uscita dei meneghini). Per la squadra di Conte sono 54 i punti in classifica, è quindi rispettivamente a -8 e -9 da biancocelesti e bianconeri.

Anche la Sampdoria è scesa per l’ultima volta in campo lo scorso 8 marzo, quando riuscì ad imporsi al Ferraris contro il Verona. Per i blucerchiati, che sono impegnati nella lotta per non retrocedere, i punti in classifica sono 26, ovvero +1 rispetto a e che sono attualmente in 18esima e 17esima posizione ma con una partita giocata in più.

TORINO PARMA

- è stata l’ultima, tra le patite del 25° turno ad essere rinviata. Se infatti di Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria si era già saputo nella tarda serata del 22 febbraio, la comunicazione ufficiale sulla sfida in programma domenica 23 febbraio alla ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino è arrivata solo poche ore prima del fischio d’inizio.

Il rinvio si rese inevitabile dopo la decisione del Governo di sospendere quel giorno tutte le attività in programma nella città di Torino, ovvero una tra le più colpite nel corso della prima ondata dell’emergenza.

I granata, prima dello stop del torneo, avevano inanellato sette sconfitte consecutive (l’ultima delle quali il 29 febbraio contro il Napoli), una striscia che li ha fatti precipitare nelle zone basse di classifica in piena lotta per non retrocedere. La squadra di Longo ripartirà dai 27 punti sin qui messi in cascina.

Il Parma non gioca invece dallo scorso 8 marzo, ovvero da quando perse al Tardini contro la . Fu quella una partita che fece molto discutere, perché si rischiò un rinvio dell’ultimissimo secondo. Nonostante quel ko, per i Ducali la posizione di classifica è più che serena, visto che ripartiranno da quota 35.