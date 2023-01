Cosa è successo tra Ancelotti e Gattuso

Carlo Ancelotti, alla vigilia di Real Madrid-Valencia, ha parlato di problemi personali con Gattuso. Cosa è successo in passato tra i due.

Il maestro contro l’allievo. Ci sarà tanta Italia nella semifinale di Supercoppa di Spagna che al King Fahd Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, vedrà opposte il Real Madrid ed il Valencia.

Sulla panchina dei Blancos siederà infatti Carlo Ancelotti, mentre alla guida dei Murcielagos ci sarà Rino Gattuso: come dire due pezzi importanti della storia recente del Milan.

Insieme hanno trascorso otto anni in rossonero, condividendo gioie come la conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia, due Supercoppe Europee, un Mondiale per Club e soprattutto due Champions League.

Gattuso è stato uno dei punti di riferimento del Milan di Ancelotti e Ancelotti è stato evidentemente per Gattuso uno straordinario maestro eppure, a scuotere la vigilia di Real Madrid-Valencia è stata una dichiarazione che racconta di un rapporto non propriamente idilliaco tra i due.

“Insieme a Gattuso abbiamo vissuto momenti molto belli - ha spiegato Carlo Ancelotti in conferenza stampa - abbiamo vinto due Champions, sono stati anni e situazioni che ricorderò per sempre. Poi non sempre la relazione continua ad essere buona, abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlare perché sono cose personali”.

Gattuso ha poi replicato spiegando qual è il suo punto di vista.

“Non si tratta di cose personali. Lui allenava il Napoli e da inizio dicembre sono subentrato al suo posto. La stampa e la tv hanno iniziato a parlare di una squadra che non stava bene fisicamente. Il problema è nato lì, ma per quanto mi riguarda provo grandissimo rispetto per Ancelotti”.

Ma cosa è accaduto realmente tra i due?

Intervenendo nel corso di ‘Sportitaliamercato’, Michele Criscitiello ha svelato come effettivamente il rapporto tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso si sia incrinato ai tempi dell’approdo di quest'ultimo sulla panchina del Napoli.

“Si tratta di due grandi amici che da tempo non si parlano più. Lo sapevamo da tempo, ma non immaginavamo che il tutto potesse diventare pubblico. Non si fanno più nemmeno gli auguri e tutto nasce da Napoli con la parziale complicità di Aurelio De Laurentiis. Gattuso avrà detto un qualcosa che poi è arrivato alle orecchie di Ancelotti del tipo ‘questa squadra non si è allenata bene e non si regge in piedi’. Ancelotti ha parlato di problemi personali, ma in realtà si tratta di problemi calcistici, ma si sarebbe aspettato da Gattuso un comportamento diverso e le classiche parole di ringraziamento”.

Ancelotti e Gattuso si incontreranno dunque per la prima volta dopo diverso tempo.

“Lo faranno da avversari in Spagna. Gattuso ha lanciato un fiore parlando di Ancelotti come del migliore allenatore del 2022, di un grande tecnico e di una grande persona, ma lo stesso Ancelotti è ancora arrabbiato, è avvelenato. Non sappiamo se si abbracceranno davanti alle telecamere, ma non c’è dialogo tra i due. La goccia resta quanto successo a Napoli ed il fatto che Gattuso abbia svelato ad alcune persone che era stata fatta una preparazione sbagliatissima”.