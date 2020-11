Il Real Madrid perde anche Jovic: positivo al Covid-19

Oltre all'infortunato Sergio Ramos, il Real Madrid perde anche Luka Jovic: il serbo è risultato positivo al Covid-19 dopo le gare con la nazionale.

Questa non è una settimana particolarmente felice per il , alle prese con il bollettino degli indisponibili: dopo aver appreso dell'infortunio capitato a Sergio Ramos durante - , i campioni della scorsa devono fare i conti anche con una nuova positività al Coronavirus.

Stavolta si tratta di Luka Jovic, risultato positivo in seguito all'ultimo tampone effettuato stamattina al rientro dalla dove mercoledì ha giocato contro la , segnando anche una doppietta.

L'ex salterà così la trasferta di e quella in programma a Milano tra cinque giorni contro l' , fondamentale per il prosieguo dell'avventura in dei 'Blancos'.

Ricordiamo che nel ritiro della Serbia si è sviluppato una sorta di focolaio, alla luce delle positività relative a Kolarov e Milinkovic-Savic, anch'essi in isolamento.

Zidane, quantomeno, può sorridere per i rientri di Eder Militao, Eden Hazard e Casemiro, tornati tutti negativi e quindi disponibili per scendere in campo.