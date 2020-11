Guaio Real Madrid, lesione al bicipite femorale per Ramos: salta l'Inter

Il Real Madrid perde Sergio Ramos, uscito dal campo nel corso della sfida tra Spagna e Germania di Nations League: è lesione muscolare.

Arrivano brutte notizie per Zinedine Zidane in vista della ripresa dei campionati e della : il perde Sergio Ramos, uscito acciaccato dalla sfida di vinta dalla sua per 6-0 contro la .

Il capitano dei Blancos ha riportato infatti una lesione al bicipite femorale destro e dovrà restare fuori almeno per 10 giorni. Ramos sarà dunque costretto a saltare le sfide di contro e , ma soprattutto il big match di Champions League in casa dell' .

Questo il comunicato ufficiale del Real Madrid sulle condizioni di Ramos:

