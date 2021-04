Real Madrid-Barcellona, lotta per la Liga: primo Clasico senza Piqué e Ramos?

Gerard Piqué non dovrebbe giocare Real-Barcellona, mentre è sicura l'assenza di Ramos: si tratterebbe del primo Clasico senza entrambi dal 2008.

La metamorfosi della Liga nelle scorse settimane è evidente: da campionato 'già deciso' a vero e proprio mucchio selvaggio a tre in vetta alla classifica, dove l'Atletico Madrid ha dilapidato un vantaggio enorme favorendo la risalita di Barcellona e Real Madrid.

I blaugrana (a -1 dai 'Colchoneros') e i madrileni (a -3) sabato sera si giocheranno una grossa fetta di titolo nel Clasico in programma all'Estadio Alfredo Di Stefano: per i catalani sarà una rivincita dello smacco subito all'andata al 'Camp Nou', un 1-3 che da quelle parti brucia ancora.

Sottolineata l'importanza della sfida ai fini della graduatoria, bisogna evidenziare anche un particolare statistico che non farà piacere alle rispettive tifoserie: il Clasico del 10 aprile, con ogni probabilità, sarà anche il primo senza Sergio Ramos e Gerard Piqué.

Alla base dei forfait, la causa di forza maggiore dei problemi fisici che li hanno afflitti: il capitano dei 'Blancos' ha rimediato una lesione muscolare del gemello della gamba sinistra, mentre il difensore catalano è alle prese con un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio. Se Ramos è certo di non esserci, anche l'assenza di Piqué, in campo per l'ultima volta a inizio marzo contro il Siviglia, è più che probabile.

Un fatto storico, considerato che dal 2008 (anno da cui sia Piqué che Ramos vestono contemporaneamente le attuali maglie) il Clasico si era sempre giocato con almeno uno dei due in campo: gara divenuta un 'must' soprattutto per l'ex Siviglia, autore di 5 reti in ben 47 apparizioni nel confronto più importante di Spagna, dove 'vanta' 5 espulsioni all'attivo; 2 sigilli in 39 presenze per il rivale, tornato in Catalogna con qualche anno di ritardo dopo le esperienze al Manchester United e al Real Saragozza.

Una doppia assenza propedeutica, forse, ad un cambio generazionale che interesserà fisiologicamente sia il Real Madrid che il Barcellona negli anni a venire: emblematico è il caso di Ramos, il cui contratto in scadenza a giugno non è stato ancora prolungato da Florentino Perez, dando così adito a voci d'addio che aleggiano sulla 'Casa Blanca'.

Per Piqué sarà ancora Barcellona almeno fino al 2024, anno in cui la sua carriera potrebbe interrompersi definitivamente per dare inizio ad una nuova parentesi di vita, che sia su una panchina come allenatore o dietro ad una scrivania in veste di dirigente.

Per le società più iconiche di Spagna due assenze pesantissime, proprio nel momento clou della stagione: starà a Zidane e Koeman rimediare, scegliendo dei validi sostituti che non li facciano rimpiangere a dismisura. Nel primo caso Eder Militão e Nacho, nel secondo Mingueza. Una nuova pagina del Clasico o, più prosaicamente, la fine di un'era.