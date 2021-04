Tegola Real Madrid: infortunio per Sergio Ramos. Liverpool e Barcellona a rischio

Il difensore spagnolo ha rimediato una lesione al muscolo gemello che, quasi sicuramente, lo costringerà a saltare i prossimi due big match.

Brutta notizia in casa Real Madrid. La sosta delle nazionali si rivela ancora una volta pillola indigesta per parecchi top club europei: a seguito degli impegni con la nazionale spagnola, Sergio Ramos si è infortunato rimediando una lesione muscolare del gemello della gamba sinistra che lo costringerà al sicuro forfait in vista dei prossimi appuntamenti che vedranno impegnato il Real in campo nazionale e sul palcoscenico della Champions League.

Su tutti spiccano "El Clasico" contro il Barcellona, ma soprattutto il doppio confronto di Champions contro il Liverpool che, con ogni probabiltà, vedranno il capitano dei Blancos spettatore.

Una tegola pesantissima per Zinedine Zidane, costretto a rinunciare ad uno degli uomini cardine del suo progetto madridista proprio alle porte del rush finale della stagione.

L'ennesimo intoppo di natura fisica per il 4 del Real in una stagione che definire travagliata suona quasi eufemistico. Da inizio anno, l'ex Siviglia ha saltato ben 20 gare ufficiali distribuite tra campionato e coppa.

Una situazione complicata e ulteriormente ingarbugliata dalla querelle riguardante il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e sul quale lo stesso Ramos continua a tergiversare, rinviando ogni discorso a fine anno.