Il Real batte l'Atletico ai supplementari: Ancelotti in semifinale di Coppa del Re

Rodrygo, Benzema e Vinicius lanciano il Real in Coppa del Re nel derby contro l'Atletico. Eliminato ai quarti anche il Valencia di Gattuso.

Il derby di Madrid chiude i quarti di finale della Copa del Rey 2022/2023.

A festeggiare, dopo i supplementari, sono gli uomini di Ancelotti grazie al tredicesimo centro stagionale di Karim Benzema, decisivo al 104' nell'avventarsi sul pallone dopo il palo colpito da Vinicius che chiude i conti al 121'.

Al Benabéu i novanta minuti regolamentari terminano in parità. Al goal del vantaggio Atletico con Alvaro Morata al 19' su invito dell'ex Udinese Molina, il Real risponde al 79' grazie ad una stupenda azione personale di Rodrygo: il brasiliano parte sulla trequarti, salta tre avversari e d'esterno infila Oblak. ll duello tra Simeone e Ancelotti si conclude dunque ai supplementari dopo che i Colchoneros erano rimasto in dieci a causa del doppio giallo di Savic rimediato al 99'. Festeggia il Real Madrid, eliminato l'Atletico.

Serata (e periodo) da dimenticare anche per Valencia di Gattuso, sconfitto 3-1 dall'Athletic Bilbao. Stagione decisamente da raddrizzare per il tecnico calabrese, al terzo ko nelle ultime quattro partite, dodicesimo in campionato a soli tre punti dalla zona retrocessione e ora anche fuori dalla Coppa nazionale.

Avanzano in semifinale invece anche il Barcellona dopo la vittoria sulla Real Sociedad e l'Osasuna a scapito del Siviglia.

Le due semifinali di Copa del Rey saranno dunque Real Madrid-Osasuna e Athletic Bilbao-Barcellona.