Altro pari amaro e zona retrocessione alle spalle: il Valencia di Gattuso non ingrana

La formazione dell'allenatore italiano si ferma ancora in Liga: non vince da novembre, e adesso la classifica inizia a pesare.

Il goal subito da Portillo al 74' ha il sapore di un ritorno alla realtà scaraventato in faccia ai progetti sempre più complessi del Valencia di Gennaro Gattuso, che ha fatto del rendimento altalenante il vero leitmotiv della sua stagione in Liga, fin qui.

Non è un caso che la stessa rete del centrocampista spagnolo, siglata al Mestalla, abbia portato l'Almeria a un solo punto dai Blanquinegres, con ambizioni e investimenti nettamente diversi.

C'è da aprire una parentesi doverosa, comunque, in premessa: la proprietà Lim non ha certo brillato, dal suo insediamento avvenuto nel 2014, al di là degli sforzi profusi nel corso degli anni: una Copa del Rey conquistata nel 2019, vero, ma 11 allenatori cambiati. Non pochissimi.

"Sarebbe facile dire che non ho giocatori adatti e far polemica, ma il responsabile sono io".

Gattuso è carico a molla, nel postpartita della sfida contro l'Almeria: lo è perché il pari per 2-2 fa scivolare il Valencia al dodicesimo posto, a pari punti con l'Espanyol, con un +3 sulla zona retrocessione e sul Real Valladolid (Getafe e Celta Vigo), in caduta libera.

"La classifica mi preoccupa perché se non vinci una gara come quella di oggi devi preoccuparti".

Il Valencia non vince in campionato da metà novembre, ovvero dalla sfida contro il Betis terminata 3-0: poi, prima del pareggio dell'ultimo turno, le due sconfitte contro Villarreal e Cadiz, quest'ultima grave nella forma e nella sostanza.

Eppure, al netto delle dichiarazioni, Gattuso può contare su un tasso tecnico complessivo superiore rispetto alle squadre che condividono con la sua la zona della classifica: certo non aiuta il momento di Edinson Cavani, che ha segnato al rientro dai Mondiali, contro il Villarreal (e contro lo Sporting Gijon in Copa del Rey), ma che alterna reti a prestazioni opache.

Potrebbe aiutare, invece, il calendario, visto che nel prossimo turno il Valencia sfiderà il Valladolid: poi sarà ancora Gattuso contro Ancelotti, al Bernabeu. "La soluzione sta nel migliorare l'aspetto della fragilità del gruppo", ha spiegato l'allenatore italiano che, però, continua a non ingranare.