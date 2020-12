L'apertura di Raiola su Pogba: "Potrebbe essere la Juve la prossima destinazione"

Mino Raiola parla del futuro di Pogba, ma anche delle questioni legate a Ibrahimovic e Donnarumma: “In tanti si sono informati su Gigio”.

E’ uno dei giocatori più forti al mondo e la prossima estate potrebbe essere uno dei più grandi protagonisti in assoluto del calciomercato. Paul Pogba potrebbe presto lasciare il per ripartire da un club che gli consenta di tornare a lottare per i traguardi più importanti.

A svelarlo è stato il suo procuratore, Mino Raiola, che parlando a ‘Tuttosport’ ha aperto in maniera decisa ad un più che probabile addio ai Red Devils.

“Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli. Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà".

Il nome del campione francese nel corso degli ultimi anni è stato spessissimo accostato a quello della . Nonostante l’addio del 2016, il cordone con il club bianconero non sembra mai essersi spezzato.

“Magari potrebbe essere proprio la la sua prossima destinazione. Perché no? Fra l’altro il rapporto con la società e con i suoi ex compagni è eccellente. Al tempo del Covid, Paul non possono permetterselo in tanti. L’importante è volerlo”.

Tra i tanti fuoriclasse della scuderia di Raiola c’è anche Zlatan Ibrahimovic, un giocatore che sta trascinando il e che nonostante l’età presto potrebbe rinnovare con i rossoneri.

“Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Zlatan saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla. Se lo segui, è uno che ti porta a casa anche dalla guerra”.

Tra i campioni sui quali il Milan può contare c’è anche Donnarumma, un altro giocatore per il quale si dovrà trovare un’intesa sul rinnovo.