Chi è Rafaela Pimenta, l'avvocatessa erede dell'impero Raiola

Dopo la scomparsa di Mino Raiola, è Rafaela Pimenta ad occuparsi della gestione degli affari della società: la donna più potente del calcio.

La scomparsa di Mino Raiola, avvenuta nell'aprile 2022, ha portato l'impero del super agente - tra gli altri di Pogba, Ibrahimovic e De Ligt - a trovare un nuovo leader. Inizialmente sembrava poter essere il cugino Vincenzo il nuovo e unico numero uno dell'impresa, ma a guidare la galassia dei big sarà Rafaela Pimenta.

CHI É RAFAELA PIMENTA?

Braccio destro di Mino Raiola negli ultimi anni, è un'avvocatessa brasiliana poliglotta fondamentale nella crescita della società. Rafaela Pimenta non ha lavorato all'interno del mondo del calcio inizialmente, visto e considerando come facesse parte della squadra antitrust del Presidente del Brasile, Cardoso, numero uno del paese tra metà anni '90 e inizio 2000.

Proprio in questi anni Raiola e Rafaela Pimenta si sono conosciuti in terra brasiliana, quando l'agente cominciava a farsi strada nel mondo dei procuratori sportivi. L'incontro ha portato l'avvocatessa a trasferirsi a Montecarlo, giocando un ruolo essenziale nella One, società di Raiola.

L'articolo prosegue qui sotto

Alla One di Montecarlo, società di cui la Pimenta ha avuto le quote oltre lo stesso Mino, lavora lo stesso Vincenzo Raiola, oltre ad elementi chiave per l'assistenza dei calciatori sotto contratto. Le informazioni su di lei sono frammentarie: ad non si conosce l'età.

La lista dei giocatori sotto supervisione è lunga e piena di stelle assolute del panorama mondiale: Haaland, Pogba, Ibrahimovic, De Ligt, Donnarumma, Matuidi, Verratti, Balotelli, Mazraoui, Lozano e De Vrij, solo per citare i più famosi. La donna più potente del calcio, Rafaela Pimenta, prosegue il lavoro di Raiola, dopo 18 anni di collaborazione.

RAFAELA PIMENTA IN POGMENTARY

Nel primo episodio di Pogmentary, il documentario Prime Video su Paul Pogba, è presente anche Rafaela Pimenta. Il centrocampista francese ne parla in termini entusiastici:

"E' come una seconda madre, si occupa di me come se fossi suo figlio. La mia mamma di lavoro".

L'avvocatessa Pimenta, Zia Rafa per Pogba, è felicissima di quanto fatto dal suo assistito durante la sua carriera:

"Abbiamo vissuto momenti incredibili, come quando ha vinto i Mondiali o è stato nominato per il Pallone d'Oro. Quando ha avuto il suo primo figlio e conosciuto sua moglie, io c'ero. A ogni evento, a ogni occasione".

IN CHE MODO É ENTRATA NEL CALCIO?

Rafaela Pimenta ha sempre giocato a calcio, ma ha conosciuto il business attraverso il suo lavoro da avvocato. Quando Rivaldo e Cesar Sampaio fondarono un club chiamato Guaratingueta nel 1998, Pimenta rimase al loro fianco nell'organizzazione. In seguito è stata organizzata una partita di beneficenza, in cui era stato invitato Mino Raiola. Il loro primo incontro.

Nel corso degli anni Raiola ha preso i clienti, portandoli ai vari club europei, ma Pimenta è stato protagonista nei dettagli contrattuali e ha lavorato sulle controparti fino all'ultimo particolare. Dopo la scomparsa del collega, ha lavorato in fretta e furia: Erling Haaland si è trasferito al Manchester City, mentre Noussair Mazraoui e Ryan Gravenberch al Bayern. Il prossimo passo? Pogba alla Juventus.