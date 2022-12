La rabbia dell’Uruguay a fine partita: arbitro inseguito e trattenuto

Eliminazione amara per l’Uruguay da Qatar 2022: decisioni controverse, dopo la gara col Ghana scoppia la rabbia contro l’arbitro.

E’ giunta alla conclusione l’avventura dell’Uruguay a Qatar 2022. Alla Celeste non è bastato infatti sconfiggere 2-0 il Ghana nell’ultima partita della fase a gironi, per riuscire ad assicurarsi un pass per gli ottavi di finale.

A continuare il loro cammino nel torneo sono Portogallo (primo nel Gruppo H) e la Corea del Sud, che ha totalizzato quattro punti come l’Uruguay, ma che è stata premiata dal numero di goal complessivi segnati.

Un’eliminazione dura da digerire dunque per gli uomini di Diego Alonso, resa ancor più amara da alcune decisioni del direttore di gara Daniel Siebert, che hanno destato non pochi dubbi.

In particolare l’Uruguay ha reclamato per un rigore non concesso per possibile intervento falloso di Amartey ai danni di Nunez al 58’ (il direttore di gara ha rivisto l’azione al VAR) e soprattutto per un possibile fallo di Seidu in area ai danni di Edinson Cavani in pieno recupero.

L’ex attaccante del Napoli, dopo essere penetrato in area, è stato toccato dal giocatore ghanese, ma Siebert non solo non ha ravvisato irregolarità, ma non è andato nemmeno a rivedere l’azione al monitor.

Dopo il triplice fischio finale è dunque esplosa la rabbia dei giocatori uruguaiani. Alcuni di loro, compreso i componenti della panchina, hanno accerchiato il direttore di gara che non ha potuto far altro che accelerare il passo nel prendere la strada per gli spogliatoi.

Tra i più ‘agitati’ certamente Cavani e Gimenez, che sono stati ammoniti dopo il triplice fischio finale, ma anche Godin (che ha trattenuto l’arbitro) e soprano Muslera che è andato ad urlare tutta la sua rabbia in faccia a Siebert ed anche ad uno dei guardalinee.

Da capire se verranno presi provvedimenti disciplinari contro questi giocatori. Per l’Uruguay sarebbe il classico danno oltre la beffa.