Quanti Mondiali ha vinto il Brasile? L'Albo d'oro

Le edizioni del Mondiale vinte dal Brasile e quelle saltate dalla rappresentativa verdeoro durante la storia del torneo.

Semplicemente la nazionale di calcio più famosa al mondo. Il Brasile rappresenta per tutti, anche per i non appassionati, il punto di riferimento calcistico a livello mondiale.

E non solo per i tantissimi calciatori di qualità sopraffina nati nell'immenso paese sudamericano e che hanno arricchito le squadre più prestigiose, ma anche e soprattutto per il numero di volte in cui la Seleçao ha vinto la Coppa del Mondo.

QUANTE VOLTE IL BRASILE HA VINTO IL MONDIALE?

Cinque. Nel 1958, nel 1962, nel 1970, nel 1994 e nel 2002. Nessuno vanta lo stesso numero di titoli della nazionale brasiliana. Non a caso i calciatori che vestono la classica casacca verdeoro vengono soprannominati Pentacampeões, appunto "cinque volte campioni".

Inoltre il Brasile ha giocato altre due finali, che però ha perso: nel 1950, proprio in patria, nella celeberrima sfida contro l'Uruguay passata alla storia come "Maracanazo" e nel 1998 contro la Francia. Nel suo palmares i verdeoro vantano anche due bronzi rimediati nelle edizioni del 1978.

BRASILE MAI FUORI DAI MONDIALI

Il Brasile ha preso parte a tutte e 22 le edizioni dei Mondiali che sono state disputate. Tutte le altre, in almeno un'occasione, hanno assistito alla manifestazione da casa.

Non i brasiliani, che sono gli unici ad aver partecipato a tutte le edizioni della Coppa del Mondo.