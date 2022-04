Quante squadre sono promosse dalla Serie C alla Serie B?

Tutte in fila per una prima volta, una rinascita o un ritorno immediato in Serie B. Le squadre di C combatto anche in questa stagione per provare a giocare quella successiva nella seconda serie. Tra posti diretti e playoff per avanzare di categoria, si entra nella fase calda della stagione.

Sono pochi i posti promozione destinati alla squadre di Serie C, con il numero che non è cambiato nelle ultime stagioni. Anche nel 2021/2022 e nelle prossime annate, a meno di novità in futuro, il sistema del calcio italiano non cambia le proprie regole.

DALLA C ALLA B, QUANTE SQUADRE?

In ogni stagione di Serie C, quattro squadre ottengono la promozione in Serie B. Un numero decisamente basso, considerato i sessanta club che hanno ogni anno giocano nella terza serie italiana. Niente di strano però se paragonato a tutti i campionati mondiali, con una piccola percentuale destinata a salira di categoria.

La Serie C italiana è suddivisa in tre gironi, ragion per cui non tutte le squadre provengono dall'A, B o C: la capolista gi ogni raggruppamento si assicura la promozione diretta. La quarta squadra, invece, viene promossa solamente al termine di lunghi playoff che coinvolgono diversi club provenienti da ogni girone.

Prima classificata girone A Prima classificata girone B Prima classificata girone C Vincitrice playoff gironi A/B/C

LE PROMOZIONI IN B IN PASSATO

La Serie C può contare su quattro promozioni in questo modo da qualche anno, ma non è sempre stato così. Prima dell'attuale composizione con tre gironi, la terza serie, la Lega Pro Prima Divisione, era composta da due giorni, che prevedevano due salite in Serie B. In quel caso una direttamente, una tramite playoff.

Dal 1958 ci sono stati sempre due o tre gironi da cui attingere le promosse in Serie B, mentre fino a tale stagione era presente un solo gruppo: le prime due classificate venivano promosse nella seconda serie. I playoff, all'epoca, non erano previsti.