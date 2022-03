Quante partite mancano alla fine del campionato di Serie A 2022?

Il campionato di Serie A 2021/2022 volge alla conclusione. Chiuso il girone di andata, quello di ritorno è ormai alla sua metà. Grande bagarre in testa per conquistare lo Scudetto, ma enorme indecisione anche relativa ai posti che valgono Champions, Europa League e Conference League. Per non parlare della corsa salvezza.

Si entra nella fase caldissima della Serie A, che emetterà i propri verdetti in tarda primavera: fiato sospeso per le venti squadre e i suoi tifosi per l'ultima parte della stagione e in vista della prossima al via ad agosto.

QUANTE GARE RESTANO ALLA FINE DELLA A 21/22?

Le squadre del massimo campionato italiano hanno a disposizione ancora dieci partite per poter raggiungere i propri obiettivi. La Serie A è infatti arrivata al 28esimo turno, con il torneo che si concluderà come di consueto dopo il 38esimo. Sono diverse le squadre che devono recuperare una sfida in virtù degli incontri posticipati causa contagi da coronavirus.

La Serie A 2021/2022 si concluderà domenica 22 maggio. Ancora da definire gli orari delle gare e i possibili anticipi e posticipi che potrebbero disputarsi nella giornata di venerdì o di sabato.

QUANTI PUNTI CI SONO ANCORA A DISPOSIZIONE?

Dieci partite, tre punti a gara: una squadra può arrivare fino a trenta punti massimi in caso di successo in tutte le ultime sfide del campionato di Serie A 21/22.

Alcune squadre, come detto, devono però recuperare una o più sfide rinviate per Covid: Inter, Bologna, Venezia, Torino, Atalanta e Fiorentina hanno undici partite da giocare e un massimo di 33 punti, mentre Udinese e Salernitana ben dodici con possibili 36 in caso di en-plein.