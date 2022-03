Quante Champions League ha vinto il PSG?

L'arrivo del fondo qatariota negli anni 2000 ha cambiato la storia del PSG, da squadra simbolo della Francia, a big assoluta del panorama internazionale. La compagine transalpina può contare su alcuni dei più grandi interpreti del calcio mondiale, grazie ai milioni arrivati con Al-Khelaifi e Al-Thani.

Nell'ultimo decennio hanno vissuto la maglia del PSG fuoriclasse come Messi ed Ibrahimovic, nonchè Mbappé, Cavani, Di Maria e Thiago Silva. Una meta top per le nuove generazioni di calciatori, costantemente favorita in Francia e alla ricerca di gloria in Europa. In Champions League.

LE CHAMPIONS VINTE DAL PSG

Il PSG non ha mai vinto la Champions League, nè la sua antenata Coppa dei Campioni. L'unica squadra francese che può godersela in bacheca è infatti il Marsiglia. Il club transalpino ci è andato vicino solamente nel 2020, quando è arrivato in finale, battuto dl Bayern Monaco di Lewandowski.

Due invece le semifinali in cui il PSG è stato eliminato: la più recente è quella del 2021, mentre nel 1995 - ancora ben lontano dal fondo qatariota - cadde contro il Milan, poi perdente in finale contro l'Ajax.

IL PSG HA MAI VINTO IN EUROPA?

Una Coppa della Coppe nel 1996, nonchè l'Intertoto del 2001. Da allora è rimasta a margine del grande calcio europeo fino all'arrivo di Al-Khelaifi. Nei decenni precedenti ha sempre faticato a mettersi in mostra ai livelli top continentali, a differenza di diverse colleghe francesi.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel 1997 il PSG ha perso la finale di Coppa delle Coppe, dopo essere stata battuta qualche mese prima in quella di Supercoppa Europea. In Coppa UEFA /Europa League il massimo risultato raggiunto è stato il penultimo atto del 1993, la semifinale in cui è finita k.o contro la Juventus poi campione qualche settimana più tardi.

QUANTI TROFEI HA VINTO IL PSG?

Detto della Coppa delle Coppe e dell'Intertoto, negli ultimi anni il PSG ha incrementato in maniera esponenziale le medaglie d'oro nella propria bacheca. Almeno relativamente ai tornei locali.

Il PSG ha il record di Coppa di Francia, Coppa di Lega francese e Supercoppa francese vinte, rispettivamente 14,9 e 10. I 9 campionati vinti la rendono seconda alle spalle del Saint-Etienne, prima a dieci ma oramai vicina ad essere raggiunta. E probabilmente superata nel breve periodo.