Chi è il proprietario e il presidente del PSG?

L'arrivo sulla scena della nuova proprietà del PSG ha sconvolto il calcio e il calciomercato europeo: tutto su proprietà e presidenza.

L'acquisto più costoso della storia, Neymar. Il secondo acquisto più costoso della storia, Mbappè. Una squadra atomica formata per vincere la Champions League con un monte ingaggi da urlo. Il PSG ha rivoluzionato il calcio milionario più di Real Madrid e Chelsea, a braccetto con il Manchester City.

Più volte nel mirino della UEFA causa fair-play finanziario, il PSG è riuscito a restare a galla continuando a investire centinaia di milioni e portando in squadra alcuni dei più grandi nomi del calcio attuale e all-time, nella speranza di diventare la squadra numero uno del pianeta.

IL PROPRIETARIO DEL PSG

Fondata nel 2005, alla fine del 2012 la Qatar Investment Authority ha completato l'acquisizione del PSG. Trattasi di un fondo sovrano del Qatar, creato per gestire i fondi domestici, il gas naturale e il petrolio del paese del Vicino Oriente. Oltre ad avere l'intera proprietà del club francese, detiene quote anche in Volkswagen, HSBC e Credit Suisse.

Che cosa è un fondo sovrano? Un investimento pubblico che appartiene direttamente allo stato e alla nazione in esame, in questo caso del Qatar, prossimo ospitante dei Mondiali, nell'autunno 2022. Tramite la QIA, è dunque l'attuale emiro del paese, il 41enne Tamim bin Hamad Al Thani, ad essere il propretario del PSG.

IL PATRIMONIO DI AL THANI

Proprietario di complessi turistici in Costa Smeralda, sponsor della Roma, possiede quote importanti all'interno di Disney, Harrods, Sainsbury's e Siemens tra le altre. La stima del patrimonio di Al Thani, emiro del Qatar, è di 2 miliardi di euro, mentre quella dell'intero gruppo di circa 600 miliardi di dollari.

IL PRESIDENTE DEL PSG

Spesso Nasser Al-Khelaifi, classe 1973 qatariota, viene considerato come proprietario del PSG. Il realtà l'imprenditore ricopre il ruolo di presidente del colosso calcistico francese, ma la proprietà è come detto dell'emiro del Qatar. Ex tennista internazionale, è attuale proprietario di beIN Media Group e della stessa Qatar Investment Authority.

Nel 2011 ha cominciato a costruire l'era del PSG acquistando giocatori come Ibrahimovic e Thiago Silva, per poi puntare su Lavezzi, Verratti e nel corso degli anni Di Maria, Neymar, Mbappè e Messi. Dal 2021 è presidente dell'Associazione del club europei, al posto di Andre Agnelli.