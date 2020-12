Quando torna Kjaer dall'infortunio? I tempi di recupero

Simon Kjaer ha rimediato una lesione al retto femorale contro il Celtic, in Europa League. Ecco quando tornerà in campo il centrale del Milan.

Perno della difesa del capolista della , Simon Kjaer si è dovuto fermare. La squadra di Pioli ha superato per 4-2 il in , rimontando un iniziale doppio svantaggio, ma dopo 11 minuti ha perso il centrale danese, sostituito da Romagnoli. Un contrattempo che ha naturalmente preoccupato e non poco l'ambiente rossonero.

INFORTUNIO KJAER

QUANDO TORNA KJAER

Lesione al retto femorale della coscia destra: questa è la prima diagnosi sull'infortunio di Kjaer, che nel pomeriggio di venerdì 4 dicembre si è sottoposto ai primi esami del caso. L'ex difensore di , e sarà comunque rivalutato tra una settimana per valutare i progressi del suo recupero.

Il Milan non ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero di Kjaer. Il rientro in campo dell'ex centrale atalantino, comunque, dovrebbe avvenire già prima della fine dell'anno. In particolare, Kjaer dovrebbe rimanere ai box un paio di settimane circa, potendo quindi tornare a guidare la difesa rossonera prima di Natale.

QUALI GARE SALTA KJAER

Kjaer salterà certamente le prossime 4 gare che attenderanno il Milan: quelle contro , e in campionato e contro lo Sparta Praga in Europa League. Il rientro in campo potrebbe avvenire domenica 20 dicembre in casa del , oppure tre giorni più tardi nel turno infrasettimanale contro la .