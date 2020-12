Kjaer si allena in gruppo: disponibile per Milan-Juventus?

Il Milan ritrova Simon Kjaer: il difensore danese è tornato ad allenarsi coi compagni, rientro a Benevento o il 6 gennaio contro la Juventus.

A quasi un mese dal guaio muscolare patito col , riecco Simon Kjaer. Il difensore del si è allenato col resto dei compagni e mette nel mirino il ritorno in campo.

Il danese ha effettuato quasi l'intera seduta col gruppo, mostrando di aver smaltito la lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra rimediata in il 3 dicembre.

Alla buona notizia del lavoro svolto insieme alla squadra, si aggiunge l'interrogativo sulla data del rientro di Kjaer tra i convocati di Pioli: la prima partita utile, potrebbe essere -Milan di domenica.

Qualora il centrale scandinavo non dovesse essere rischiato, il match con la previsto il 6 gennaio rappresenterebbe l'appuntamento ideale per un ritorno in grande stile.