Quando torna Handanovic dall'infortunio? Tempi di recupero

Tutte le informazioni sull'infortunio di Handanovic: quando torna, quali partite salta, il sostituto di Padelli e i rischi al fantacalcio.

La domanda che tutti i tifosi dell' (e non solo) si pongono dopo la pazza rimonta nel derby è sostanzialmente una: quando rientra Samir Handanovic dall'infortunio?

Lo sloveno, infortunatosi al mignolo della mano sinistra, avrebbe dovuto provare a recuperare già per il derby dopo aver saltato la partita con l' , ma non ha fatto neppure un tentativo.

I tempi di recupero rischiano di allungarsi e intanto Handanovic salterà quasi sicuramente anche la prossima partita decisiva contro la .

Altre squadre

INFORTUNIO HANDANOVIC: QUANDO TORNA

Quando torna Handanovic? Attualmente i tempi di recupero dall'infortunio sono piuttosto incerti. Inizialmente, come detto, si pensava potesse forzare il rientro già per il derby, ma la frattura al mignolo è un problema assolutamente da non sottovalutare per uno che di mestiere fa il portiere.

L'articolo prosegue qui sotto

L'idea era quella di mandarlo in campo contro il con un tutore di carbonio alla mano, ma c'era il rischio che Handanovic si infortunasse ancora più seriamente. Per questo Conte ha confermato la fiducia a Padelli, che però si è reso protagonista di una prestazione disastrosa con responsabilità su entrambi i goal del Milan.

Handanovic ha saltato sin qui Udinese e Milan, ma il rischio è che possa restare fuori per tre settimane, saltando dunque sicuramente la semifinale di Coppa contro il , la Lazio in campionato, il match di contro il e la partita successiva contro la , puntando al rientro per la sfida scudetto contro la del 1° marzo.

Per questo motivo l'ipotesi che l'Inter compri un sostituto tra i pali non è così lontana. Padelli non dà garanzie e Conte sta pensando a un nuovo vice Handanovic. Il nome più caldo è quello di Emiliano Viviano, attualmente svincolato e quindi pronto a firmare da subito con i nerazzurri. Viviano arriverebbe proprio per sostituire Handanovic, specie se i tempi di recupero dello sloveno dovessere allungarsi come sembra.

HANDANOVIC, PADELLI: CHE SUCCEDE AL FANTACALCIO?

Il caso Handanovic si riflette anche sul fantacalcio. In gran parte delle leghe l'asta di riparazione è già stata fatta e qualora dovesse arrivare Viviano come secondo dell'Inter, chi ha acquistato il blocco nerazzurro si ritroverebbe in un mare di guai. Con Handanovic infortunato e Padelli declassato a terzo portiere con l'arrivo di Viviano, significherebbe giocare sicuramente in dieci per almeno una o due partite. Un incubo per tutti i fantallenatori.