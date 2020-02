Inter, visite mediche per Viviano: è svincolato, si allenerà con i nerazzurri

Emiliano Viviano si sottoporrà oggi alle visite mediche con l'Inter e si unirà al gruppo di Antonio Conte. Poi verrà valutato il tesseramento.

In un periodo di vittorie, successi e sorrisi dopo i tanti pareggi a cavallo di Natale, l' affronta anche una piccola emergenza in porta: il rientro di Samir Handanovic è ancora incerto e Daniele Padelli non è stato sicurissimo nel derby.

I nerazzurri sono così corsi ai ripari, andando a pescare un portiere tra i giocatori attualmente svincolati. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Emiliano Viviano farà oggi le visite mediche con il club nerazzurro.

L'ex portiere della , senza contratto dal termine della scorsa stagione, si allenerà con il gruppo di Conte. Verrà poi valutato l'eventuale tesseramento. Ciò potrebbe verosimilmente dipendere dalle condizioni di Handanovic e dall'esito del 'provino' che Handanovic sosterrà.

Nella sua carriera Viviano ha collezionato oltre 250 presenze in ed è stato anche di proprietà dell'Inter tra il 2009 e il 2012, senza mai però riuscire ad esordire con la prima squadra.