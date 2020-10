Quando torna Cristiano Ronaldo e quali partite rischia di non giocare

La Federcalcio portoghese ha comunicato la positività del fuoriclasse juventino al COVID-19. A rischio anche la sfida contro il Barcellona.

Fulmine a ciel sereno per la : Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la federcalcio portoghese che, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato come il fuoriclasse bianconero sia in isolamento e non presenti sintomi.

Ora, quindi, la palla passa al tempo. Perché, in virtù del nuovo protocollo con conseguente regola per gli asintomatici, il 7 della Vecchia Signora potrebbe saltare "solamente" le sfide contro , e . Sempre ammesso, però, che nei vari passaggi il tampone risulti negativo.

Nel mirino, inoltre, anche il match nel match contro il di Leo Messi, in programma il 28 ottobre allo Stadium. Una gara che, se non dovesse vedere il lusitano protagonista, automaticamente perderebbe d'appeal e importanza.

Insomma, un guaio vero per la Juventus. Impegnata, ora, a disputare 4 impegni in 15 giorni. Con un simbolo in meno chiamato, ora, a munirsi di pazienza in vista del ritorno.