Quando torna Arthur? Infortunio e tempi di recupero

Il centrocampista della Juve ha deciso di operarsi per risolvere il problema di calcificazione ossea che lo tormenta dalla scorsa stagione.

Dopo soli due giorni di ritiro Massimiliano Allegri - fresco di ritorno alla Juventus - deve fare i conti con la prima importante defezione. Dopo le prime sedute di allenamento, infatti, il calciatore brasiliano Arthur ha deciso in sinergia con la società bianconera di ricorrere all'intervento chirurgico per risolvere la calcificazione tra tibia e perone di natura post traumatica rimediata in occasione della sfida contro l'Atalanta datata lo scorso 16 dicembre.

QUANDO TORNA ARTHUR

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Arthur si opererà in giornata alla clinica 'Fornaca' di Torino per risolvere il problema alla gamba destra che lo tormenta da dicembre. Un problema sul quale il brasiliano ha provato comunque a 'giocare' per sperare sino all'ultimo in una convocazione per la Copa America poi comunque sfumata.

Nemmeno il percorso terapeutico seguito in estate ha permesso di sbrogliare la situazione e a questo punto l'intervento chirurgico diviene la logica conseguenza nonché unica soluzione: per il brasiliano si prevede uno stop di almeno tre mesi, quindi con la possibilità di tornare a disposizione per il mese di ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA ARTHUR

Ipotizzando un graduale rientro ad ottobre, il centrocampista verdeoro potrebbe saltare almeno le prime sei giornate di campionato, tra cui i big match contro Napoli e Milan. Calendario alla mano salterà sicuramente anche le prime due giornate della fase a gironi di Champions League.