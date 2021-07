La Juventus perde Arthur: il brasiliano è costretto a operarsi

La calcificazione a tibia e perone ha convinto Arthur a sottoporsi a un'operazione: primo problema stagionale per la Juventus e per Allegri.

Pessime notizie per la Juventus: Arthur sarà costretto a operarsi a causa della calcificazione tra tibia e perone che da mesi gli provoca dolore alla gamba destra, e ora dovrebbe rimanere fermo per due mesi. Primi problemi stagionali per il club bianconero e per Massimiliano Allegri.

La calcificazione di natura post traumatica fra tibia e perone, rimediata in occasione della sfida del 16 dicembre scorso contro l'Atalanta, non ha lasciato altra scelta al centrocampista brasiliano, che nella seconda parte dell'ultima stagione ha scelto di non operarsi e gioccare sul dolore. Una decisione presa con l'obiettivo di giocarsi le chance a disposizione per conquistare una convocazione (poi non arrivata) in Copa America col Brasile, sconfitto in finale dall'Argentina di Messi.

Durante l'estate, Arthur non si è fermato ma si è sottoposto a programma specifico con i suoi preparatori per provare a mettersi alle spalle il problema. Il dolore è tornato a farsi sentire e il brasiliano ha deciso, in accordo con la Juventus, di intervenire chirurgicamente. L'ex Barcellona ha saltato i primi allenamenti della nuova stagione alla Continassa.

Subito una tegola per Allegri, che dovrà fare a meno all'inizio della nuova stagione del centrocampista brasiliano. Dopo l'operazione, Arthur inizierà subito il programma di recupero per tornare a disposizione del suo nuovo allenatore nel minor tempo possibile.