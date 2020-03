Quando si recupera Juventus-Lione?

Il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione è stata rinviata come il resto delle gare europee.

Le gare di e sono state le prime ad essere rinviate, causa blocco dei voli tra e . Niente match contro il e il , prima dello stop generale di Champions ed . Stop anche per - , gara valida per il ritorno degli ottavi di .

La situazione relativa alla pandemia di coronavirus è in continuo aggiornamento, i campionati mondiali che vengono sospesi per evitare assembramenti continuano a sommarsi. Dunque quando verranno recuperate le sfide europee, tra cui quella tra Juventus e Lione?

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-LIONE?

Impossibile dire quando verrà recuperata la sfida di Champions League tra Juventus e Lione, visto e considerando che la UEFA ha appena optato per la sospensione delle gare e il rinvio delle stesse. Novità importanti potrebbero arrivare martedì 17 marzo, data in cui la federazione europea si riunirà per decidere il da farsi.

JUVENTUS-LIONE SI GIOCHERÀ?

L'intenzione dell'UEFA, come quella di tutte le federazioni nazionali, è quella di concludere la stagione dei campionati e dei tornei europei. Juventus-Lione dovrebbe giocarsi, ma bisognerà aspettare l'evolversi della situazione relativa alla pandemia di codid-19.

La sfida tra Juventus e Lione potrebbe giocarsi ad aprile o maggio, a porte chiuse o porte aperte. Tante opzioni sul tavolo, nessuna sicurezza fin qui.