Ufficiale, Tousart assente per Juve-Lione: a luglio va all'Hertha

Lucas Tousart è stato il protagonista di Lione-Juventus, con il goal che è valso l'1-0. Ma a partire dal 1° luglio sarà un giocatore dell'Hertha.

Eroe all'andata, assente al ritorno. Lucas Tousart non giocherà - , gara di ritorno degli ottavi di finale di . Non per infortunio: semplicemente perché non sarà più... un giocatore dell'OL.

L'Hertha, che a gennaio si era accordata con il Lione per il trasferimento in estate di Tousart, è stata infatti inflessibile: dal 1° luglio, data che in tempi normali avrebbe dovuto segnare l'inizio del calciomercato estivo, l'autore dell'unico goal del Parc OL lascerà la per trasferirsi a Berlino.

"Il francese sarà un giocatore dell'Hertha a partire dal 1° luglio 2020 - comunica il club tedesco sul proprio sito ufficiale - La squadra della Capitale e l'Olympique Lione hanno finalmente trovato un accordo. Il 23enne centrocampista aveva firmato un contratto a lungo termine a Berlino a gennaio, ma avrebbe dovuto continuare a giocare per il Lione fino alla fine della stagione".

"Siamo lieti che sia stata fatta chiarezza e che possiamo dare il benvenuto a Lucas come nostro nuovo giocatore da luglio - dice Michael Preetz, dirigente dell'Hertha - Abbiamo avuto degli ottimi colloqui con i dirigenti dell'Olympique, che vorrei ringraziare".

Un brutto colpo per il Lione, che dopo aver accettato di cedere Tousart all'Hertha in vista della prossima stagione sarà ora costretto a fare a meno di lui per il ritorno con la Juventus. Gara che, come noto, non ha ancora una data prevista per la disputa.