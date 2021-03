Quando schierare la formazione al Fantacalcio?

Quando va schierata la formazione al Fantacalcio nella 25ª giornata di Serie A? Giorno, ora e prima partita.

Nuova giornata di Serie A e nuova giornata di Fantacalcio. Uno sguardo alle probabili formazioni, poi uno agli squalificati e agli infortunati e infine via con la formazione.

Spesso si parte il venerdì, altre volte il sabato oppure anche il martedì. Tra lavoro e impegni il rischio di dimenticare la formazione è alto, ma è per questo che ci siamo noi.

FORMAZIONE FANTACALCIO: QUANDO SCHIERARE

Quando va schierata la formazione al Fantacalcio nella 25ª giornata di Serie A? E' un turno infrasettimanale ed è un turno reso particolare da Lazio-Torino, che sarebbe dovuta essere la prima partita della giornata.

Di fatto Lazio-Torino non è stata rinviata dalla Lega, ma non si giocherà. Inizialmente la formazione si sarebbe dovuta schierare comunque entro le 18.30, ma per questo caso speciale è arrivata la proroga di Fantacalcio.it: per schierare la formazione c'è tempo fino alle 20.45 di oggi, prima del fischio d'inizio di Juventus-Spezia.