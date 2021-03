DIRETTA: Lazio-Torino LIVE! I biancocelesti andranno in campo ma non si gioca

rischia di diventare un caso. La partita valida per la 25ª giornata di Serie A è in programma oggi all'Olimpico alle ore 18.30, ma la partita non si dovrebbe giocare. Il Torino è infatti bloccato dall'Asl, a causa di 10 casi Covid registrati negli scorsi giorni, e non potrà viaggiare verso Roma a causa dell'isolamento previsto per oggi fino a mezzanotte. La Lega Calcio però ha deciso di non rinviare la partita. La Lazio dunque potrebbe comunque presentarsi all'Olimpico.