Tra pochi giorni verranno stilati i calendari dell'edizione numero 120 del campionato di Serie B: ecco quando inizierà il torneo.

Tra quasi un mese inizierà l'edizione numero 120 del campionato di Serie B, il secondo torneo professionistico italiano per ordine d'importanza. In attesa della decisione circa la ventesima partecipante, vista la bocciatura del Consiglio Federale all'iscrizione del Chievo Verona, le restanti 19 si preparano al meglio per disputare una stagione da sempre molto difficile.

Attiva ora DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese.

Le prime due in classifica verranno promosse direttamente in Serie A, mentre le squadre piazzate tra il 3° e l'8° posto disputeranno i playoff al fine di decretare la terza squadra che salirà in massima serie.

Per le retrocessioni saranno tre dirette a retrocedere in Serie C, mentre quartultima e quintultima classificata si giocheranno la permanenza in categoria attraverso i playout.

DOVE GUARDARE LA SERIE B 2021-22

Per il secondo triennio consecutivo, la Serie B verrà trasmessa su DAZN, che ha comunicato di aver acquistato i diritti del campionato cadetto per il triennio 2021-2024. A trasmettere la serie cadetta sarà anche Sky, che nelle scorse settimane ha annunciato l'acquisto dei diritti del torneo, così come Helbiz Media, che trasmetterà le partite del campionato cadetto in streaming.

QUANDO INIZIA LA SERIE B 2021-22

La Serie B 2021/22 prenderà il via nel weekend di sabato 21 agosto: il sorteggio del calendario verrà tenuto il prossimo 24 luglio, mentre il campionato terminerà il 6 maggio 2022.

LE SQUADRE DELLA SERIE B 2021-22

Alessandria

Ascoli

Benevento

Brescia

Cittadella

Como

Cremonese

Crotone

Frosinone

Lecce

Monza

Parma

Perugia

Pisa

Pordenone

Reggina

Spal

Ternana

Vicenza

?

L'iscrizione del Chievo è stata respinta dalla Co.Vi.Soc. e dal Consiglio Federale della FIGC.