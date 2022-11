Quando inizia e quando finisce la Serie A 2023/2024

Sono state rese note le date che fissano inizio e fine della Serie A 2023/2024: il torneo partirà il 20 agosto e si concluderà il 26 maggio.

Le competizioni nazionali sono in pausa per consentire lo svolgimento dei Mondiali qatarioti ma, almeno per quanto riguarda l'Italia, il mirino è già proiettato verso l'edizione futura del massimo campionato nazionale.

La Lega Serie A, infatti, ha reso note le date di inizio e fine del campionato 2023/2024.

QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA SERIE A 2023/2024

Il prossimo torneo di Serie A partirà ufficialmente domenica 20 agosto 2023, mentre l’ultima giornata si disputerà domenica 26 maggio 2024.

La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale emessa dalla stessa Lega Serie A.

“A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A TIM 2023/2024 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024”.

La Serie A 2023/2024 comincerà quindi con leggero ritardo rispetto all'attuale edizione, circostanza resasi necessaria per far fronte all'esigenza di dover lasciare spazio ai Mondiali tra il 20 novembre e il 18 dicembre.

La fine, invece, è fissata con leggero anticipo: il 14 giugno avrà inizio Euro 2024 in Germania, appuntamento che la nostra Nazionale non vorrà perdersi per cercare di difendere il titolo conquistato a Wembley in quella magica notte dell'11 luglio 2021.