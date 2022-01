Quando inizia e finisce il calciomercato estivo 2022? Le date in Italia

Chiuso in Serie A e in Italia in generale il calciomercato invernale 2022 con sorprese, colpi di scena, acquisti importanti e cessioni non attese, il prossimo passo, come di consueto, è la sessione estiva. Decisamente più ampia, in virtù di più tempo a disposizione e con un'intera stagione da programmare, la finestra di metà anno è già nelle mente di società, giocatori e tifosi.

Il calciomercato estivo 2022 potrà svolgersi senza Mondiali, Europei o grandi competizioni, che spesso condizionano trattative, acquisti e cessioni. Per alcuni mesi, voci, affari ufficiali e possibilità di colpi epocali nella nuova sessione del mercato, in Italia e all'estero.

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2022: L'APERTURA

Il calciomercato estivo in Serie A, B e C inizia come di consueto il primo luglio. Da questa data le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l'annata 2022/2023. L'inizio della finestra di mercato è confermata come nelle ultime stagioni, eccezion fatta quella del 2020, visti i problemi relativi al Covid.

QUANDO CHIUDE IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

Non è stato ancora svelato il termine del calciomercato estivo, ma la data come di consueto dovrebbe essere tra il 31 agosto 2022 e il al massimo due settembre. Chiusura fissata di solito alle 20 per gli ultimi acquisti in vista dell'annata 2022/2023 di Serie A, B e C.

CALCIOMERCATO INVERNALE: APERTURA E CHIUSURA

Anche in questo caso la finestra di calciomercato invernale 2023 non ha ancora una chiusura ben precisa, mentre come di consueto la sessione verrà avviata il primo gennaio. Termine tra il 31 dicembre alle ore 20 e il 1 febbraio da confermare.