Quali russe ed ucraine giocano in Europa? Le Nazionali sono qualificate ai Mondiali?

Il 24 febbraio 2022, gli abitanti dell'Ucraina, in diverse parti della nazione, si sono svegliati per l'esplosione delle bombe. L'invasione da parte della Russia porta il paese nel caos: con esso tutti i settori, tra cui ovviamente quello del calcio. Il campionato è stato sospeso, i giocatori brasiliani dello Shakhtar chiedono l'intervento dello stato verdeoro per uscire dal paese.

Insomma, escalation che getta dubbi anche sulla Champions, l'Europa League e la Conference: la finale della prima è in teoria in programma a San Pietroburgo, mentre nella seconda sono ancora impegnate le squadre russe, a differenza di quelle ucraine. Non solo, visti gli imminenti playoff Mondiali per il torneo qatariota previsto in autunno.

QUALI SQUADRE RUSSE ED UCRAINE GIOCANO LE COMPETIZIONI EUROPEE?

Nei primi venti campionati europei, solamente Cipro, che ha visto le sue quattro squadre eliminate a fine 2021, e l'Ucraina, non hanno compagini impegnate nelle fasi ad eliminazione diretta di Champions, Europa League e Conference League a inizio 2022.

Dinamo Kiev e Shakhtar Donetsk sono infatti arrivate quarte nella fase a gironi di Champions, perdendo l'opportunità di avanzare oltre i gruppi o essere retrocesse in Europa League. Lo Zorya ha invece fallito l'accesso ai gironi di Europa League, ripartendo da quelli di Conference League: terza dietro a Roma e Bodo/Glimt, eliminata.

Il Vorskla è finito k.o nel secondo turno di qualificazione per mano dei finlandesi del KuPS, mentre il Kolos è stata invece eliminata nel terzo turno di qualificazione dai kazaki del Şaxter Qaraǧandy.

E la Russia? Sono due le squadre impegnate in Europa League, ancora in gioco: lo Zenit San Pietroburgo è di scena a casa Betis Siviglia per il ritorno dei sedicesimi di finale il 24 febbraio, mentre lo Spartak Mosca ha ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi dopo aver avuto la meglio nel girone che ha visto il Napoli secondo e il Leicester terzo.

La Lokomotiv Mosca non è andata oltre i gironi di Europa League (eliminata da Lazio e Galatasaray), il Rubin Kazan ha perso il turzo turno di qualificazione di Conference contro i polacchi del Raków Częstochowa. Alla pari del Soci, k.o contro il Partizan di Belgrado nella stessa fase.

RUSSIA ED UCRAINA GIOCANO I MONDIALI?

Nessuna delle due squadre ha ottenuto il pass diretto per Qatar 2022, ma entrambe potrebbero in teoria accedervi passando dai playoff. Gli spareggi, però, sono previsti a breve e in particolare a fine marzo, a poche settimane dalla situazione venutasi a creare in questi giorni.

Il 24 marzo è prevista la sfida tra Russia e Polonia alla VTB Arena di Mosca, così come Scozia-Ucraina ad Hampden Park, Glasgow. In caso di qualificazione, il team russo giocherebbe ancora in casa contro Svezia o Repubblica Ceca, mentre quello ucraino avrebbe comunque da affrontare una trasferta, in Galles o Austria.

Da canto suo l'Ucraina ha chiesto a UEFA e FIFA di escludere la Nazionale russa e le sue squadre dalle competizioni. Per ora nessuna decisione è stata presa, ma entrambe le organizzazioni hanno indetto riunioni straordinare per valutare il da farsi.