Conflitto tra Russia e Ucraina: cosa succede nel mondo del calcio

L'invasione della Russia all'Ucraina è realtà: nella notte è partita l'operazione massiccia atta a difendere il Donbass, ossia il territorio ucraino filo-russo dichiaratosi indipendente da Kiev. Gli attacchi militari, oltre che la capitale ucraina, hanno colpito anche città strategiche come Kharkiv e Odessa, dando ufficialmente inizio ad una situazione a lungo scongiurata e tutt'ora condannata dai leader europei e dal presidente americano Biden.

Il conflitto porta con sé inevitabili ripercussioni anche sul mondo del calcio, non solo a livello nazionale ma anche europeo: dalla sospensione del campionato ucraino ai dubbi sulla sede della finale di Champions League, facciamo chiarezza.

SOSPESO IL CAMPIONATO UCRAINO

L'imposizione della legge marziale in Ucraina ha automaticamente generato la sospensione delle varie attività sportive compresa, ovviamente, quella relativa al massimo campionato di calcio, ossia la Prem"jer-liha. La ripresa del torneo, dopo la pausa invernale, era fissata per il 25 febbraio e dunque non potrà avvenire: in testa alla classifica troviamo lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, attualmente bloccato in un hotel di Kiev e in contatti costanti per cercare una soluzione che possa al più presto riportarlo in Italia nella massima sicurezza.

L'APPELLO DEI GIOCATORI BRASILIANI DI DINAMO KIEV E SHAKHTAR DONETSK

Tra i più scossi vi sono, ovviamente, i giocatori e in particolare quelli brasiliani, lontani migliaia di km di distanza dai loro affetti più cari. La bandiera verdeoro, peraltro, rappresenta una grande fetta all'interno del contesto calcistico ucraino, soprattutto nei due club di maggiore riferimento, ossia Dinamo Kiev e Shakhtar Donetsk: attraverso le parole dell'ex Sassuolo Marlon, il gruppo brasiliano ha voluto lanciare un appello al governo del Paese sudamericano, affinché si trovi un modo per rientrare in patria al più presto e sfuggire alle grinfie del conflitto.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

"Siamo qui riuniti, noi della Dinamo e dello Shakhtar, assieme alle nostre famiglie. Siamo qui in attesa, chiusi in un hotel, a causa di questa situazione. Chiediamo il vostro aiuto per mezzo di questo video. Manca combustibile nelle città, le frontiere sono chiuse, aeroporti chiusi. Non possiamo uscire dal Paese. Chiediamo il sostegno del Governo del Brasile. Speriamo che voi possiate aiutarci, promuovere questo video perché arrivi a più persone possibili".

LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE A SAN PIETROBURGO

Il conflitto russo-ucraino rischia di stravolgere i piani dell'UEFA in merito alla sede della finale di Champions League, in programma il prossimo 28 maggio proprio a San Pietroburgo, in Russia. Le pressioni dell'Unione Europea, che condanna fermamente questa azione militare, potrebbero fare la differenza sulle scelte dell'UEFA: domani 25 febbraio sarà una giornata cruciale in tal senso, quando si terrà la riunione straordinaria del Comitato Esecutivo che potrebbe decretare il cambio di sede della finalissima. Sul tavolo anche i casi relativi a Spartak Mosca e Zenit, le due squadre russe ancora in corsa in Europa League.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

PLAYOFF MONDIALI, COSA ACCADRA' A RUSSIA E UCRAINA?

Marzo sarà il mese dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar in programma a fine anno: sia Russia che Ucraina saranno impegnate rispettivamente contro Polonia e Scozia, ma ad oggi non è dato sapere con certezza se e dove si giocherà per garantire la massima sicurezza allo svolgimento degli eventi. Questione che presto finirà sul tavolo della FIFA.