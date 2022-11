Dal Pallone d'Oro al miglior marcatore europeo: i Mondiali degli assenti

Haaland, Benzema e gli altri: in Qatar mancheranno diversi nomi pesanti, per ragioni diverse, riscrivendo la storia della competizione.

Un giorno, raccontando Qatar 2022, verrà sicuramente detto qualcosa sui protagonisti della competizione, resi iconici dal tempo, dagli episodi e dalle partite. Insomma: i Mondiali funzionano così.

Difficilmente si ricordano gli assenti: certo, a meno che non siano tanti. A meno che, per intenderci, manchino i migliori: e per "migliori" si intende non i "migliori secondo alcuni", ma i "migliori a detta di tutti". Ci aiuta la lista definitiva del Pallone d'Oro, con la classifica finale: Benzema, Mané, De Bruyne, Lewandowski, Salah. Ecco, cinque: tre di questi in Qatar non ci sono.

L'infortunio di Karim "The Dream" è solo l'ultimo grande segnale di resa di uno dei protagonisti più attesi del Mondiale: tra l'altro Pallone d'Oro in carica. Ma non è la prima volta: nella storia del calcio era successo in altre due occasioni.

Nel 1958, in Svezia, mancava Alfredo Di Stefano, che dopo aver ottenuto la cittadinanza spagnola non riuscì a qualificarsi con la Roja per i Mondiali che, per inciso, saranno quelli della prima, vera, firma di Pelé nella storia dello sport.

Nel 1978, poi, il grande assente è stato Allan Simonsen, danese allora al Borussia M'Gladbach e Pallone d'Oro davanti a Keegan e Platini nel '77. La Danimarca non si qualificò per il torneo in Argentina: un peccato, insomma.

Su Mané si è detto tanto, invece: infortunato alla vigilia del Mondiale con la maglia del Bayern Monaco, ha dovuto dar forfait pochi giorni prima, mentre Salah non si è qualificato per il Qatar, con l'Egitto. Non sono i soli.

Al detto dei numerosi infortunati che saltano la competizione (da Maignan a Pogba, passando per Diogo Jota e Reus), a non giocare i Mondiali ci sarà anche Erling Haaland: in poche parole, com'è noto, il miglior marcatore dei Top 5 campioni europei, al momento.

Per lui pesa l'esclusione ai gironi di qualificazione, con il terzo posto della Norvegia che brucia, alle spalle di Spagna e Turchia. Sarà il Mondiale degli assenti, insomma, quello in Qatar: strada spianata verso le sorprese o le grandi conferme.