Francia in ansia per Benzema: subito k.o. nel primo allenamento in gruppo

L'attaccante di Deschamps, al primo allenamento con i compagni, ha subito gettato la spugna lasciando anzitempo la seduta: pronto Giroud.

A tre giorni dall'esordio ai Mondiali contro l'Australia, il ritiro della Francia è sconvolto da una pessima notizia: Karim Benzema, al primo allenamento disputato col resto del gruppo, ha dovuto abbandonare la seduta prima del termine.

Come riportato da 'RMC Sport', l'attaccante del Real Madrid ha alzato bandiera bianca, trasformando l'ottimismo delle scorse ore nel pessimismo attuale: ancora da capire la reale entità del problema fisico, che potrebbe essere di natura muscolare.

Solo gli esami diagnostici dissiperanno tutti i dubbi, anche se non è da escludere una ricaduta rispetto ai fastidi accusati in questa prima parte di stagione col Real Madrid.

Benzema era stato provato tra i titolari assieme a Mbappé e Griezmann ma, a questo punto, una sua presenza dal 1' contro l'Australia appare altamente improbabile, se non impossibile: scalpita Olivier Giroud, sostituto naturale e in forte ballottaggio con l'ex Lione fino a poche ore fa.

'L'Equipe' preferisce seguire una linea potenzialmente 'catastrofica': secondo il noto quotidiano, Benzema non solo è da considerare out per la gara di martedì sera, ma rischia addirittura di dover rinunciare del tutto alla campagna in Qatar. Qualora uscisse fuori dell'elenco dei convocati, Deschamps avrebbe tempo fino a lunedì (vigilia del match con l'Australia) per chiamare un sostituto.

Non inizia per il verso giusto, dunque, l'avventura in Qatar del Pallone d'Oro, colto da una sorta di maledizione mondiale: nel 2018 non venne convocato e i suoi connazionali si laurearono campioni del mondo, ora questo intoppo che rischia di inficiare la possibilità di dare il proprio contributo nella primissima parte della competizione e, forse, anche nel prosieguo.

Non sembra esserci pace per l'attacco della Francia, qualche giorno fa scosso anche dal forfait definitivo di Nkunku: chiamato, al suo posto, Kolo Muani.