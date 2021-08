Il primo giorno di Messi al PSG: "Sono nel posto giusto per vincere altre Champions League"

Le prime parole in conferenza stampa di Lionel Messi da calciatore del PSG. La 'Pulce' incorona Verratti: "Il migliore al mondo nel suo ruolo".

Lionel Messi si presenta al Paris Saint-Germain. Il nuovo numero 30 del club parigino interviene in conferenza stampa per parlare per la prima volta da calciatore della società francese.

Dopo la fine della lunga storia d'amore col Barcellona, durata 21 anni, Messi ha scelto Parigi e il PSG per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Ieri sera è arrivata l'ufficialità del passaggio al club di Al Khelaifi , dopo la firma sul contratto biennale con opzione per il terzo.

Le prime parole del fuoriclasse argentino da giocatore del PSG:

"Dire addio al Barcellona è stato per me molto difficile, dopo tanti anni lì, ma arrivare al PSG mi dà grande felicità. Inizia una nuova tappa: voglio iniziare ad allenarmi da subito insieme ai miei nuovi compagni e mettermi a disposizione dell'allenatore. Ringrazio il Presidente Al-Khelaifi e Leonardo per quello che hanno fatto per portarmi qui. Si sono mossi con rapidità e serietà. Il mio obiettivo è continuare a crescere e vincere titoli con questo grande club. L'accoglienza della città e dei tifosi è stata meravigliosa".

Grande felicità e, soprattutto, grande voglia di scendere in campo al fianco di Neymar e Mbappé:

"Sarà bellissimo. Non vedo l'ora di giocare insieme e godermi la quotidianità al loro fianco. Sono arrivati tanti giocatori nuovi che hanno aumentato la qualità di questa squadra. Il mio esordio? Adesso devo iniziare ad allenarmi, poi parlerò con lo staff tecnico e quando sarò pronto potrò debuttare".

L'obiettivo è quello di continuare a vincere ma dopo aver spadroneggiato in patria, il PSG punta dichiaratamente a vincere la Champions League:

"Il PSG ha sempre avuto squadre forti ma non è mai riuscito a vincere questo trofeo. Per trionfare in questa competizione serve anche un pò di fortuna e la fortuna va cercata. La Champions è una competizione speciale perché non sempre vince il migliore. Ed è per questo che tutti la vogliono vincere. Io sono convinto di essere arrivato nel posto giusto per vincerne altre".

In attesa di familiarizzare con lo spogliatoio parigino, l'approdo al PSG sarà l'occasione per Messi di unirsi a vecchie conoscenze:

"La conoscenza di alcuni giocatori come Neymar, Paredes e Di Maria sono stati determinanti nella mia scelta".

Sul rapporto con Mauricio Pochettino, il nuovo numero 30 parigino conferma già un feeling speciale:

"Ho già parlato con lui, è argentino come me e ci conosciamo da tanto tempo. E' stato un colloquio positivo e lo ringrazio perché so quanto lo staff tecnico abbia fatto per avermi qui a Parigi".

Una grossa fetta del tifo blaugrana spera di non incrociarlo da avversario sul palcoscenico della Champions:

"Affrontare il Barcellona sarebbe bello ma strano. Se dovesse succedere spero possa accadere in uno stadio pieno di tifosi. Sarebbe strano ma il calcio è così".

In chiusura Messi incorona Marco Verratti:

"Nel suo ruolo è il migliore al mondo. Il Barcellona lo voleva quattro anni fa, ma ora sono io ad averlo raggiunto qui. Un fenomeno in campo e un ragazzo stupendo che conosco di persona".