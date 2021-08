La storia è stata scritta: ufficiale, Messi al PSG

L'argentino si trasferisce ufficialmente al Paris Saint-Germain scrivendo una nuova e incredibile pagina di storia del calcio. Indosserà la 30.

Un'altra pagina di storia del calcio è appena stata scritta: dopo l'addio al Barcellona degli scorsi giorni e la conferenza d'addio tra lacrime e ricordi, il PSG ha ufficialmente ingaggio con Lionel Messi . Dopo più di un decennio con la 10, tra l'altro, l'argentino indosserà la 30.

L'argentino ha lasciato i blaugrana dopo 18 anni importantissimi, ma adesso è pronto per una nuova sfida in Francia, alla corte di un altro argentino, Mauricio Pochettino, e in squadra con alcuni volti noti, per lui. Su tutti il suo ex compagno Neymar, che attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram ha accolto Messi. "Di nuovo insieme" ha scritto il fuoriclasse brasiliano accanto ad alcune immagini che ritraggono i due insieme ai tempi del Barcellona.

Dopo l'ufficialità data dal PSG, Messi ha commentato la nuova era:

"Voglio davvero iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il club e la sua visione si adattano perfettamente alle mie ambizioni. Sono determinato a costruire qualcosa di grande per il club e i tifosi. Non vedo l'ora di giocare al Parco dei Principi".

Già negli scorsi giorni, alla notizia del mancato rinnovo con il Barcellona, era stato individuato nel Paris Saint-Germain l'unico club capace di ingaggiare Messi, e così è stato. Il fuoriclasse argentino ha firmato un contratto biennale da 35 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e bonus.



A new in Paris !



PSGxMESSI pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021



Dopo aver raggiunto l'accordo totale con il club transalpino, Lionel Messi è volato insieme alla famiglia a Parigi questa mattina con un aereo privato. Poi le visite mediche presso la clinica americano di Neuilly, prima di siglare il contratto che lo ha legato fino al 30 giugno 2023 alla società francese; con ulteriore opzione fino al 2024. Appena sbarcato nella sua nuova città, Lionel Messi è stato immortalato all'aeroporto di Parigi molto sorridente e con addoso la maglia " Ici c'est Paris ".

Ad accogliere Messi il presidente Al Khelaifi, che ha mostrato attraverso le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del PSG tutta la sua soddisfazione:

«Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di unirsi al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dargli il benvenuto a Parigi, insieme alla sua famiglia. Non ha nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e vincere trofei. L’ambizione del Club è ovviamente la stessa. L’aggiunta di Leo al nostro team di livello mondiale conferma la rilevanza e il successo nel rinforzare la squadra. Insieme al nostro grande allenatore e al suo staff, non vedo l’ora di vedere la nostra squadra fare la storia per i nostri tifosi in tutto il mondo".

La città di Parigi è in subbuglio per l'arrivo di Lionel Messi. Dopo la notizia dell'approdo del fuoriclasse argentino al PSG, molti tifosi si sono piaazzati all'uscita dell'aeroporto Le Bourget, mentre altri hanno preso d'assalto l'ingresso del Parco dei Principi, stadio del club parigini, in attesa dell'arrivo dell'ex calciatore del Barcellona.

Ora, realmente, nuovo giocatore del PSG.