PSG-Juventus, le pagelle: Mbappé alieno, Cuadrado bocciato

Il tridente del PSG domina la scena e mette in grossa difficoltà l'intera difesa della Juve. McKennie suona la carica, Rabiot non si fa rimpiangere.

Le pagelle del PSG

DONNARUMMA 6.5 – Beccato dal settore ospiti, si supera su Milik e Vlahovic. Male, invece, sull’uscita in occasione del goal di McKennie.

SERGIO RAMOS 7 – Sempre più in ascesa dal punto di vista atletico, non sbaglia niente.

MARQUINHOS 6.5 – Il capitano dirige l’orchestra là dietro e, quando serve, alza pure i decibel. Leader.

KIMPEMBE 6 – Posizionato sul fronte mancino del terzetto difensivo, dà intensità alla prima impostazione.

HAKIMI 7 – Anche lui si unisce al festival degli assist e, in buona sostanza, sulla sua fascia fa quello che vuole. (78’ MUKIELE SV)

VERRATTI 7 – Fosforo allo stato puro, geometrie al potere: domina. (87’ RENATO SANCHES SV)

VITINHA 7 – Innesto funzionale, in mezzo al campo si muove con leggiadria optando spesso e volentieri per la giocata più produttiva. (78’ DANILO SV)

MENDES 7 – Spinge ininterrottamente sull’acceleratore, rendendo maledettamente le complicata la vita agli avversari.

MESSI 7 – Vederlo giocare vale sempre il prezzo del biglietto. Sembra che viaggi al piccolo trotto. Appunto, sembra. Agisce tra le linee, le spacca, diverte e si diverte. (84’ SOLER SV)

MBAPPÉ 8.5 – E cosa vuoi dire? Pronti via, con un movimento dei suoi, capisce una giocata pazzesca e la sblocca. Poi, dagli sviluppi di un’altra azione sontuosa, la chiude. Il resto diventa pura ed eccessiva accademia. Alieno.

NEYMAR 7.5 - Vede uno spazio impossibile e, infatti, torna a casa con un assist da urlo. Alla solita quantità abbina il sacrificio. Insomma, un mix di bravura micidiale.

Le pagelle della Juventus

PERIN 6.5 – Superato dalle prodezze di Mbappé, rende il parziale meno corposo.

DANILO 5 – La generosità non gli manca, ma la prova è difficile anche per lui.

BONUCCI 5 – La condizione non è delle migliori e, allora, prova a venirne a capo con l’esperienza.

BREMER 5 – Letture errate come se piovesse, sostanzialmente ci capisce ben poco.

CUADRADO 4.5 – In vistoso calo, si fa saltare troppo facilmente. (74’ DE SCIGLIO 6 – Un ingresso concentrato).

RABIOT 5 – Subissato di fischi dai suoi ex tifosi, non fa nulla per farsi rimpiangere. Anzi. (87’ KEAN SV)

PAREDES 6.5 – Freschissimo ex, prova a rendere meno grezza la manovra. In definitiva, ha il merito di non staccare la spina nei momenti più critici.

MIRETTI 5 – Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette: un po’ impacciato, ma fa parte del percorso. (46’ MCKENNIE 6.5 – Entra ed accorcia le distanze, il suo lo fa).

KOSTIC 6 – Sale di rendimento nella ripresa: palla produttiva per McKennie, con la complicità della retroguardia parigina, ma anche degli errori in fase di non possesso.

VLAHOVIC 5.5 – Sbatte contro il muro eretto da Donnarumma, che decide di farlo tornare a bocca asciutta.

MILIK 5.5 – Alla seconda partita di fila da titolare, spreca di testa la palla del potenziale 1-1. Bravo Gigio, sicuramente, ma l’ex OM avrebbe potuto fare di più. (68’ LOCATELLI 6 – Applicato, rincorre tutto e tutti).