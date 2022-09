PSG-Juventus 2-1: furia Mbappé, i bianconeri cadono a Parigi

Prima sconfitta per la Juventus, k.o 2-1 a Parigi: Mbappé segna una doppietta, McKennie non basta per recuperare lo svantaggio.

Se il Paris Saint-Germain è questo, beh, auguri alle altre. I parigini, a tratti in modalità PlayStation, superano la Juventus. Incanta Mbappé, diverte Neymar, splende la coralità. Perché in poco tempo, infatti, Galtier ha trasformato un’accozzaglia di individualità in una squadra. Che sa anche soffrire e compattarsi nei momenti di difficoltà. Insomma, poesia prestata al calcio. Unico neo: non averla chiusa prima.

Alla Juve resta la ripresa, da salvare nell’atteggiamento e nello spirito, ma anche tante lacune. Le stesse che porteranno i bianconeri a giocarsi il passaggio del turno con il Benfica. Dominio parigino: sempre e sistematicamente. Questo il riassunto del primo tempo, con i padroni di casa a dominare in lungo e in largo. Un alieno al Parco dei Principi, dal nome Kylian Mbappé, che si diverte a fare quello che gli pare.

Due lampi ad accecare Perin e a sottolineare – non che ne fosse bisogno – come il migliore al mondo sia lui. Accademia transalpina, a volte eccessiva, che culmina agevolmente in un parziale mai seriamente in discussione. Una sola occasione, e che occasione, di marca bianconera: Donnarumma super su Milik. Nella ripresa, ecco la reazione di orgoglio.

Con Allegri a rivedere il piano tattico. Premiata subito la mossa di McKennie che, dagli sviluppi di un corner, riaccorcia le distanze. Il PSG prova a sfondare a folate, con il solito Mbappé immarcabile (ma anche un po’ egoista). Morale della favola? Madama rischia persino di pareggiarla, ma incappa nella prima sconfitta stagionale.





PSG-JUVENTUS 1-0, 5’ MBAPPE – Sull'intuizione geniale di Neymar, il francese scappa alle spalle della difesa bianconera e buca Perin con un tiro forte e preciso.

– Sull'intuizione geniale di Neymar, il francese scappa alle spalle della difesa bianconera e buca Perin con un tiro forte e preciso. PSG-JUVENTUS 2-0, 22’ MBAPPE – Al termine di un'azione di prima ad alta velocità, Hakimi serve una palla al bacio che il 7 trasforma in goal infilando la sfera alle spalle di Perin.

– Al termine di un'azione di prima ad alta velocità, Hakimi serve una palla al bacio che il 7 trasforma in goal infilando la sfera alle spalle di Perin. PSG-JUVENTUS 2-1, 53’ MCKENNIE – Sul cross calibrato da Kostic, L’amercano giganteggia su tutti in area e approfitta di un’uscita incerta di Donnarumma per riaprire la partita con un ottimo colpo di testa.

PSG-JUVENTUS, LA MOVIOLA

Taylor, si sa, è un fischietto prestigioso. Opta per far scivolare il gioco, e non potrebbe altrimenti vista l’estrazione inglese, e sui gialli non sbaglia. Sempre ben posizionato, dirige l’incontro con autorevolezza.

PSG-JUVENTUS, IL TABELLINO E LE PAGELLE

PSG-JUVENTUS 2-1

MARCATORI: 5’ Mbappe, 22’ Mbappe, 53’ McKennie

PSG (3-4-3): Donnarumma 6.5; Sergio Ramos 7, Marquinhos 6.5, Kimpembe 6; Hakimi 7 (78’ Mukiele s.v.), Vitinha 7 (78’ Danilo s.v.), Verratti 7 (87’ Renato Sanches s.v.), Nuno Mendes 7; Messi 7 (84’ Soler s.v.), Mbappé 8.5, Neymar 7.5. All. Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6.5; Bremer 5, Bonucci 5, Danilo 5; Cuadrado 4.5 (74’ De Sciglio 6), Rabiot 5 (87’ Kean s.v.), Paredes 6, Miretti 5 (46’ McKennie 6.5), Kostic 5.5; Vlahovic 5.5, Milik 5.5 (68’ Locatelli 6). All. Allegri.

Arbitro: Taylor

Ammoniti: Sergio Ramos (P), Verratti (P), Bremer (J), Miretti (J), Danilo (J)

Espulsi: -