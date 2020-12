PSG-Istanbul Basaksehir dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Oggi si riprende PSG-Istanbul Basaksehir dopo la sospensione di ieri: tutto sulle formazioni e su come vedere l'incontro in tv e streaming.

-ISTANBUL BASAKSEHIR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-

PSG- Data: 9 dicembre 2020

9 dicembre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Ciò che è avvenuto al 'Parco dei Principi' martedì sera ha del clamoroso: PSG-Istanbul Basaksehir, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di , è stata sospesa al minuto 13 per la reazione indignata della squadra turca nei confronti del quarto uomo, il signor Sebastian Colţescu.

Il fischietto rumeno si sarebbe rivolto con un epiteto considerato razzista ("quello nero") per indicare all'arbitro Hategan il componente della panchina turca da espellere in seguito a proteste: Pierre Webo, assistente del tecnico Okan Buruk.

Parole che hanno scatenato la rabbia dei campioni di , in primis dell'attaccante Demba Ba che si è scagliato contro il colpevole per far valere le proprie ragioni.

I giocatori dell'Istanbul Basaksehir, dopo aver preso atto della situazione, hanno deciso di non tornare in campo: dello stesso avviso anche i colleghi del PSG, con Neymar e Mbappé - tra gli altri - assolutamente esterrefatti per quanto accaduto.

Il match si riprenderà oggi dal minuto della sospensione e, ad arbitrarlo, ci sarà una nuova quaterna: il direttore di gara sarà l'olandese Makkelie, coadiuvato dal connazionale Diks e dal polacco Boniek. Quarto uomo il polacco Frankowsky. Al VAR l'italiano Di Bello, AVAR Mariani.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su PSG-Istanbul Basaksehir: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-ISTANBUL BASAKSEHIR

PSG-Istanbul Basaksehir sarà ripresa dal momento dell'interruzione (minuto 13): il nuovo calcio d'inizio è previsto per oggi 9 dicembre alle ore 18:55. Si giocherà al 'Parco dei Principi' di Parigi.

La sfida tra PSG e Istanbul Basaksehir sarà trasmessa da Sky attraverso la consueta Diretta Goal, con le immagini in diretta provenienti dai tre campi impegnati in contemporanea (Midtjylland- e - le altre gare). I canali di riferimento saranno Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite e 486 del digitale terrestre).

Lo di PSG-Istanbul Basaksehir sarà disponibile su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile sull'applicazione scaricabile su pc e dispositivi come smartphone e tablet.

L'alternativa si chiama Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky dopo aver effettuato l'acquisto di un abbonamento ad uno dei pacchetti dedicati.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappé, Neymar. All. Tuchel

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Günok; Rafael, Tekdemir, Ponck, Ali Kaldırım; Özcan, Kahveci, Topal; Türüç, Crivelli, Gulbrandsen. All. Okan Buruk