PSG-Basaksehir sospesa: quarto uomo accusato di razzismo, si recupera oggi

I giocatori dell'Istanbul e del PSG sono rientrati negli spogliatoi dopo che Colţescu ha indicato Webo come "quello nero". Si recupera oggi.

⏱️ 14' | #PSGIBFK



🔴 RED CARD| Our assistant coach, Pierre Webo has been sent off with a 'racist' word by the 4th official ref. of the match. Match has stopped for a while. — Istanbul Basaksehir ENG (@ibfk2014En) December 8, 2020

23' Les joueurs de l' @ibfk2014 décident de rentrer aux vestiaires, les Parisiens les suivent. (0-0) #PSGIBFK — (@PSG_inside) December 8, 2020

Caos a Parigi. La sesta e ultima gara della fase a gironi di tra i padroni di casa dele gli ospiti dell', è stata infatti sospesa in seguito alla protesta degli ospiti: quarto uomo accusato di razzismo nei confronti di

Sebastian Colţescu , quarto uomo, ha infatti indicato Webo, assistente di Okan Buruk, tecnico dell'Istanbul, come 'quello nero' per indicare la persona dello staff da espellere in seguito a delle proteste.

"Quello nero laggiù, vai a controllare chi è. Quello nero laggiù, non è possibile fare così".

Caos in panchina e giocatori dell'Istanbul Basaksehir furiosi, con Demba Ba in prima fila a difendere il membro dello staff.

"Quando parli di un uomo bianco non dici 'quel ragazzo bianco' dici solo 'quel ragazzo' quindi perché quando parli di un uomo nero dici 'quel ragazzo nero'?".

Webo ha chiesto spiegazioni riguardo a quando detto da Colţescu, che ha utilizzato la parola 'negru', ovvero nero in rumeno.

"Perché dici nero?"

In segno di protesta gli ospiti hanno così fatto ritorno negli spogliatoi, intenzionati a non continuare la gara, seguiti dai padroni di casa, che hanno appoggiato la decisione del club turco. L'Istanbul, tramite il proprio account social Twitter, ha subito rilanciato il No to Racism, a cui hanno fatto seguito migliaia di persone in giro per il mondo. Anche Mbappé su Twitter ha voluto esprimere solidarietà.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

Interrotta al quarto d'ora, con il direttore di gara Hategan che ha tentato di tratttare per tenere i giocatori in campo, la gara tra PSG e Basaksehir, da comunicazione iniziale, sarebbe dovuta riprendere alle 22, ma nessun giocatore è tornato sul terreno di gioco. Si sono visti soltanto i giocatori del PSG nel tunnel per qualche minuto. Alla fine la comunicazione delle 22 è stata cancellata e la partita non è più ripresa. Secondo 'Sky Sport', i giocatori tuchi volevano che il quarto uomo venisse sostituito e lasciasse lo stadio.

La partita si recupererà nella giornata di oggi, con fischio d'inizio alle 18.55 e con una nuova quaterna arbitrale. Decisione ufficializzata dall'UEFA. Il PSG, comunque, si è qualificato, in virtù della vittoria del contro lo United. In caso di vittoria, lo farà da primo.