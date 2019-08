PSG, il curioso esordio di Aouchiche: il classe 2002 in campo senza nome sulla maglia

Vincente per 2-0 sul campo del Metz, il PSG questa sera ha visto il debutto in Ligue 1 di Aouchiche: il classe 2002 non aveva il nome sulla maglia.

Esordire a 17 anni con il ma senza alcun nome sulla maglia. È la curiosa storia di Adil Aouchiche, centrocampista classe 2002 che questa sera è diventanto il giocatore più giovane nella storia del club a debuttare in .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tutto - come detto - senza alcun nome sulla maglia, poiché nel campionato francese è vietato stampare il nome sulla casacca di un giocatore il quale sia troppo giovane per firmare un contratto da professionista.

Esordire a 17 anni col 👍

Nessuno sa come ti chiami 👎

Povero Aouchiche 😅#Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/TNsYAd6lBz — DAZN (@DAZN_IT) August 30, 2019

Mistero risolto dunque, per la gioia di tutti quegli appassionati che questa sera vedendo il ragazzo in campo contro il Metz si erano domandati il motivo per cui sulla sua schiena fosse presente solamente un 33.

Una scena alla quale i tifosi hanno assistito per 65 minuti, ovvero fino al momento in cui Leandro Paredes ha preso il posto in campo proprio di Aouchiche, uno dei 10 talenti da tenere d'occhio in questa stagione di calcio francese.

Mezzala di origini algerine, la giovane stella del PSG ha così vissuto la sua prima serata di Ligue 1, con i parigini che si sono poi imposti per 2-0 sul Metz. Di Angel Di Maria, su rigore, e Choupo-Moting i goal partita.