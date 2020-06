Dal PSG al Barcellona: perché tutti vogliono De Sciglio

Il terzino milanese in bianconero non è riuscito a trovare grande continuità di rendimento. Eppure, però, riscuote ottimi consensi.

Tutti pazzi per Mattia De Sciglio. In primis Massimiliano Allegri che, tra e , ha avuto modo di lanciare il terzino lombardo. Senza sottovalutare le sirene del mercato estero, rappresentate dalle recenti offensive di e .

Un mistero. Perché, sostanzialmente, non ci sono altri modi per definire un pressing così aulico. Il tutto considerando come, alla corte di Maurizio Sarri, il 2 bianconero abbia finora giocato appena 5 partite da titolare, partendo 13 volte dalla panchina.

Insomma, un calciatore che meno si mette in mostra e più acquisisce appeal: intrighi del mercato. Che, su questa traccia, nel corso delle prossime puntate potrebbe portare delle novità. O meglio, la sensazione è che alla Continassa abbia deciso di vendere De Sciglio, considerando come sul suo conto la potenziale plusvalenza generata sarebbe delle più interessanti.

Approdato all'Ombra della Mole nel 2017, a fronte di una spesa di 12 milioni, l'ex laterale rossonero pregusta un'avventura all'estero. Che si sarebbe dovuta materializzare già a gennaio, quando il passaggio al PSG - nello scambio con Layvin Kurzawa - sembrava ormai cosa fatta. Invece, all'ultimo, i campioni d' hanno optato per una brusca frenata.

Altro giro, altra pista. E che pista: Barcellona. Non è un mistero, infatti, che i blaugrana stimino De Sciglio, a tal punto da metterlo al centro dei discorsi con Miralem Pjanic, altra pedina che i catalani vorrebbero assicurarsi dalla Juve.

Sulle fasce, infatti, il Barça dovrebbe proporre delle grosse novità. Via Nelson Semedo, Junior Firpo. E, dal canto suo, il 27enne di Milano sarebbe in grado di militare in entrambe le corsie esterne. Il sì di Quique Setién c'è già, così come quello della direzione sportiva. Resta da trovare un'intesa globale, e non è un dettaglio, con la Vecchia Signora. Insomma, lavori in corso.

De Sciglio in formato ha finora conquistato due campionati, una e una . Mai da protagonista assoluto, ma toccando il picco di gettoni nella stagione 2018-2019, ovvero 28.

Comunque andrà finire, tuttavia, il passaggio nel capoluogo piemontese avrà avuto il suo perché. In quanto, fortemente voluto da Allegri, Mattia in bianconero ha ritrovato certezze e serenità. Ingredienti, questi, persi nella battute conclusive dell'avventura al Milan e pronti a sfociare in una parola sempre più in voga: plusvalenza.