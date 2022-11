Proposta di matrimonio in campo: lo steward spinge via la ragazza

Sono stati momenti surreali quelli che si sono vissuti durante la partita: momenti di tensione, poi viene chiarito tutto.

Doveva essere una partita come tutte le altre di Pershaya Liga, ovvero la seconda serie del calcio bielorusso, e invece Smorgon-Volna Pinsk ha regalato delle immagini che in questi giorni stanno facendo il giro del mondo.

A differenze di quanto accade di solito, a renderle virali non è stata una prodezza balistica o un gesto tecnico di quelli raramente visti, bensì la più insolita delle proposte di matrimonio.

Protagonista della vicenda è Vladislav Shubovich, giovane difensore centrale dello Smorgon che ha individuato proprio nella partita che si è disputata allo stadio Yunost, la giusta cornice per chiedere la mano alla sua fidanzata.

Una scelta la sua, evidentemente condivisa da tutti i compagni di squadra e dal suo allenatore che ha deciso di mandarlo in campo al 68’. Quando mancavano cinque minuti al triplice fischio finale, è stato assegnato un calcio di rigore a favore dello Smorgon e, a sorpresa, sul dischetto è stato inviato proprio Shubovich sebbene non fosse il rigorista della squadra.

Il centrale ventiduenne ha compiuto il suo dovere trasformando il penalty e fissando il risultato sul 2-0 ed è a questo punto che, nell’esultare, è corso in panchina per recuperare l’anello da donare alla sua fidanzata.

Rivolgendosi poi verso la tribuna, ha fatto cenno all’amata di scendere in campo tra gli applausi degli spettatori e dei compagni, ma è proprio nel momento in cui si è inginocchiato per la sua fare la sua proposta, è successo un qualcosa di totalmente inaspettato: uno steward, non avendo capito cosa stesse accadendo, ha spinto via la ragazza con veemenza.

Shubovich ha poi a sua volta strattonato lo steward, ma i momenti di tensione sono stati placati dai compagni di squadra e dall’arbitro, che si sono frapposti tra i due spiegando che non si trattava di un caso di invasione di campo.

Shubovich, che è stato ammonito nell’occasione, si è poi inginocchiato ed ha potuto finalmente consegnare l’anello ed un mazzo di fiori tra gli applausi di tutti i presenti.

“In realtà la cosa era stata organizzata pet dopo la partita, ma poi mi hanno detto che sarebbe stato bello anticipare il tutto nel caso in cui avessi segnato un goal. Ero preoccupato al momento del rigore, temevo che potessi sbagliarlo, ma è andato tutto bene”.

Il difensore si è anche voluto scusare con lo steward.

“Ho avuto una reazione antipatica, ma lui ha fatto il suo lavoro e non sapeva che cosa stesse accadendo. Dopo la partita è venuto a congratularsi con noi e si è scusato”.