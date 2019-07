Probabili formazioni titolari Serie A 2019/2020: come giocheranno

FANTACALCIO - Le probabili formazioni titolari delle 20 squadre di Serie A.

Il campionato di 2019/2020 inizierà nel weekend del 24-25 agosto. Le squadre cambiano forma giorno dopo giorno, tra acquisti e cessioni, e così sarà fino alla chiusura del calciomercato fissata per lunedì 2 settembre. In questa pagina tutte le formazioni titolari, ipotizzabili sulla carta, aggiornate in tempo reale a seconda degli sviluppi di mercato.

ATALANTA | BOLOGNA | BRESCIA | CAGLIARI | FIORENTINA | GENOA | INTER | JUVENTUS | LAZIO | LECCE | MILAN | NAPOLI | PARMA | ROMA | SAMPDORIA | SASSUOLO | SPAL | TORINO | UDINESE | VERONA

In GRASSETTO E MAIUSCOLO i nuovi acquisti.

(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

(4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, DENSWIL, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

(4-3-1-2): JORONEN; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Martella; Ndoj, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini

(4-3-1-2): Cragno; MATTIELLO, Pisacane, Ceppitelli, PAJAC; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

(4-3-3): DRAGOWSKI; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, ZURKOWSKI; Chiesa, Simeone, EYSSERIC. All. Montella

(3-5-2): Radu; ZAPATA, Romero, Criscito; ROMULO, Lerager, Radovanovic, Sturaro, BARRECA; PINAMONTI, Kouamé. All. Andreazzoli

(3-5-2): Handanovic; De Vrij, GODIN, Skriniar; LAZARO, BARELLA, SENSI, Brozovic, Perisic; Politano, Lautaro. All. Conte

(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, RAMSEY; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. All. Sarri

(3-5-2): Strakosha; VAVRO, Acerbi, Luiz Felipe; LAZZARI, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

(4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, ROSSETTINI, Lucioni, VERA; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, LAPADULA. All. Liverani

(4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, HERNANDEZ; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Suso, Piatek. All. Giampaolo

(4-4-2): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti

(4-3-3): Sepe; LAURINI, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; KARAMOH, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

(4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, SPINAZZOLA; Lo. Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

(4-3-3): Audero; DEPAOLI, MURILLO, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; MARONI, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco

(4-3-3): Consigli; TOLJAN, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, TRAORE'; Berardi, CAPUTO, Boga. All. De Zerbi

(3-5-2): BERISHA; Cionek, Vicari, Felipe; D'ALESSANDRO, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. All. Semplici

(3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, BONIFAZI; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Iago Falque. All. Mazzarri

(3-4-1-2): Musso; Nuytinck, Trost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, PEZZELLA; De Paul; Lasagna, Pussetto. All. Tudor

(3-4-3): Silvestri; Dawidowicz, Marrone, RRAHMANI; FARAONI, BADU, BESSA, Vitale; Di Gaudio, Di Carmine, Lee. All. Juric